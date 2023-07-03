Удар по Краматорску: 13-й жертвой стала украинская писательница Виктория Амелина

Euronews

Писательница попала в больницу Днепра с "множественными переломами основания черепа", где скончалась 1 июля. Амелина работала на деоккупированных территориях в качестве документалиста

Число жертв российского ракетного удара по Краматорску увеличилось до 13. В больнице Днепра скончалась украинская писательница Виктория Амелина. Об этом сообщила неправительственная организация ПЕН-клуб Украина.

27 июня Амелина находилась в ресторане Ria Lounge вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей в момент попадания в заведение российской ракеты. Она была госпитализирована с "множественными переломами основания черепа", но от полученных травм скончалась 1 июля.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Виктория Амелина расширила свою деятельность далеко за пределы литературы. В 2022 году 37-летняя писательница присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds, в рамках которой "документировала военные преступления на деоккупированных территориях в восточной, южной и северной частях Украины".