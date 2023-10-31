ВСУ: российская армия перешла от обороны к наступлению под Бахмутом

By Euronews

Российские войска вновь ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении, заявили в ВСУ.

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Российская армия перешла от обороны к наступлению в районе Бахмута, заявили в ВСУ. В Киеве утверждают, что группировка войск РФ на этом направлении существенно усилилась: в боях участвуют десантники, а также штурмовые группы отрядов "Шторм Z", в которые, как писало агентство "Рейтер", преимущественно попадают бывшие заключенные и пойманные на употреблении наркотиков или отказавшиеся выполнять приказы военнослужащие.

Россия захватила Бахмут в мае в результате нескольких месяцев кровопролитных боев с участием наемников ЧВК "Вагнер". В ходе украинского контрнаступления этого лета ВСУ удалось приблизиться к городу и освободить несколько сел к западу от него.

Российские войска не прекращают и атаки в районе Авдеевки, недалеко от Донецка. По мнению некоторых западных аналитиков, Авдеевка может стать "вторым Бахмутом".

По версии Киева, российские потери после начала полномасштабной войны превысили 300 тысяч человек, примерно о таких же цифрах говорят в разведке США. Москва не публикует данные о погибших и раненых.