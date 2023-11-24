Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk инвестирует во Францию более 2 млрд. Компания производит препарат для борьбы с ожирением.

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Более 2 миллиардов евро на производство средств против диабета и ожирения: президент Эммануэль Макрон приветствовал "беспрецедентные", по его словам, инвестиции датской компании Novo Nordisk в о Франции. Компания расширит мощности по производству популряного препарата от ожирения на своём предприятии в Шартре юго-западу от Парижа.

"Это беспрецедентный случай для фармацевтической промышленности Франции и одна из крупнейших промышленных инвестиций в нашей стране в этом году. Эти инвестиции обеспечат устойчивость производственных линий в жизненно важном секторе — здравоохранении — за счет удвоения производственных мощностей в период до 2028 года", - сказал Макрон.

Novo Nordisk — самая дорогая компания Евросоюза с рыночной капитализацией около 460 млрд долларов. Группа удвоит площадь своего французского предприятия и добавит более 500 новых рабочих мест к уже существующим.