Ожирение значительно сокращает жизнь

Ожирение и связанные с ним заболевания могут сократить жизнь человека на срок от 3 до 15 лет. Такую статистику приводит в пятницу официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15% до 25% взрослого населения. Во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением.

Избыточный вес в детстве — значимый фактор, влияющий на ожирение во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в шесть лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

Сегодня, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет.

К 2030, по прогнозам ВОЗ, до 41% всего населения будут иметь избыточный вес. Ожирение представляет собой увеличение массы тела за счет жировой ткани, сопровождающегося серьезным нарушением обмена веществ. Доказана связь ожирения с развитием сахарного диабета, ишемической болезни сердца, гипертонии и многих других заболеваний.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day).