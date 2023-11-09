Налоговая прозрачность в Финляндии: больше всех заработал глава Wolt

Власти Финляндии ежегодно публикуют налоговые декларации всех граждан страны 8 ноября. В прошлом году больше всех заработал основатель сервиса доставки Wolt Мики Кууси.

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Представьте себе, что вы можете узнать, сколько денег заработали ваши коллеги — причем не только на основной работе, но и с помощью подработок и акций. А теперь представьте, что вы можете узнать эту информацию о соседях, друзьях, родственниках, а также о политиках, знаменитостях и других известных людях в вашей стране.

Именно так обстоят дела в Финляндии, где 8 ноября отмечается День налоговой прозрачности, и вся последняя информация о налогооблагаемых доходах публикуется государством для всеобщего ознакомления.

В этом году самые большие доходы в стране были у предпринимателя, лесопромышленника и разработчика видеоигр.

Больше всех заработал Мики Кууси из Wolt — 79 млн евро. Основанная им в 2014 году компания по доставке еды работает более чем в 20 странах Европы, а в 2021 году она была продана американской Doordash.

Второе место в списке занимает Пекка Копра, который ранее владел компанией Versowood — крупнейшим частным производителем пиломатериалов в Финляндии. По последним данным, его налогооблагаемый доход составил почти 54 млн евро.

На третьем месте в новом списке — Илкка Паананен из компании-разработчика игр Supercell, создающей такие популярные мобильные игры, как Clash of Clans, Boom Beach, Hay Day и Clash Royale. В прошлом году Паананен получил налогооблагаемый доход в размере почти 28,9 млн евро.

В топ-50 самых высокооплачиваемых бизнесменов представлены только шесть женщин.

Вырос доход бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин

Доходы в прошлом году выросли и у бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Она покинула пост главы правительства после выборов весной этого года и сейчас работает в Институте глобальных изменений Тони Блэра. Она также стала выступать на международном уровне, а недавно подписала контракт с американским агентством развлечений и талантов, чтобы изучить возможности телевидения и кино.

В 2022 году Марин заработала более 240 444 евро. Это больше, чем годом ранее, когда она заработала почти 201 000 евро. Однако ожидается, что в 2023 году ее доход будет еще выше, поскольку она уже не занимается политикой и может зарабатывать как частное лицо.