EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Налоговая прозрачность в Финляндии: больше всех заработал глава Wolt

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин
Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин Авторское право AP Photo
By David Mac Dougall
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Власти Финляндии ежегодно публикуют налоговые декларации всех граждан страны 8 ноября. В прошлом году больше всех заработал основатель сервиса доставки Wolt Мики Кууси.

РЕКЛАМА

Представьте себе, что вы можете узнать, сколько денег заработали ваши коллеги — причем не только на основной работе, но и с помощью подработок и акций. А теперь представьте, что вы можете узнать эту информацию о соседях, друзьях, родственниках, а также о политиках, знаменитостях и других известных людях в вашей стране.

Именно так обстоят дела в Финляндии, где 8 ноября отмечается День налоговой прозрачности, и вся последняя информация о налогооблагаемых доходах публикуется государством для всеобщего ознакомления.

В этом году самые большие доходы в стране были у предпринимателя, лесопромышленника и разработчика видеоигр.

Больше всех заработал Мики Кууси из Wolt — 79 млн евро. Основанная им в 2014 году компания по доставке еды работает более чем в 20 странах Европы, а в 2021 году она была продана американской Doordash.

Второе место в списке занимает Пекка Копра, который ранее владел компанией Versowood — крупнейшим частным производителем пиломатериалов в Финляндии. По последним данным, его налогооблагаемый доход составил почти 54 млн евро.

На третьем месте в новом списке — Илкка Паананен из компании-разработчика игр Supercell, создающей такие популярные мобильные игры, как Clash of Clans, Boom Beach, Hay Day и Clash Royale. В прошлом году Паананен получил налогооблагаемый доход в размере почти 28,9 млн евро.

В топ-50 самых высокооплачиваемых бизнесменов представлены только шесть женщин.

Вырос доход бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин

Доходы в прошлом году выросли и у бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Она покинула пост главы правительства после выборов весной этого года и сейчас работает в Институте глобальных изменений Тони Блэра. Она также стала выступать на международном уровне, а недавно подписала контракт с американским агентством развлечений и талантов, чтобы изучить возможности телевидения и кино.

В 2022 году Марин заработала более 240 444 евро. Это больше, чем годом ранее, когда она заработала почти 201 000 евро. Однако ожидается, что в 2023 году ее доход будет еще выше, поскольку она уже не занимается политикой и может зарабатывать как частное лицо.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

С помощью лобби нефтегазовый сектор ЕС "оптимизирует" свои налоги

МВФ: конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции в Европе

Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за два года

Налоги Финляндия Экономика