Пхеньян обещает усилить свой ядерный потенциал

Пхеньян заявил о намерении усилить свой ядерный потенциал по качеству и количеству и расширить роль разведывательной службы, сообщили в пятницу государственные СМИ Северной Кореи.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи в четверг северокорейское руководство обсуждало планы по модернизации вооружённых сил страны; лидер Ким Чен Ын заявил, что только сильная армия может обеспечить подлинный мир, передаёт агентство KCNA.

«На заседании были сформулированы задачи и способы всестороннего расширения функций и миссий Главного разведывательно-информационного бюро, которое играет ключевую роль в контроле над угрозами со стороны потенциальных противников и сборе ключевой информации, а также по радикальному усилению его возможностей в области военной разведки и разведывательной деятельности», сообщило KCNA.

Комиссия также представила планы ускорить строительство современных военно-морских баз и модернизировать боевые системы, уточнило агентство.

Исследовательская служба Конгресса США сообщает, что в последнее десятилетие Пхеньян развивает свою ядерную программу, что создаёт растущую угрозу для США и Восточной Азии.

С 2006 года Пхеньян провёл шесть подтверждённых испытаний ядерного оружия.

Сообщения поступили на фоне инцидента, когда северокорейский солдат, по сообщениям, был задержан в Южной Корее после пересечения корейской демилитаризованной зоны в прошлом месяце.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в заявлении, что военные «взяли под стражу одного северокорейского солдата в центральном секторе фронта» и что власти выясняют подробности, передаёт агентство Yonhap.

Демилитаризованная зона считается одной из самых тщательно охраняемых границ в мире; она усилена колючей проволокой, минными полями и разветвлённой системой наблюдения.

По данным министерства по делам объединения Южной Кореи, с 1998 года, когда начали вести соответствующую статистику, в страну перебрались более 34 000 северокорейцев, включая 899 военнослужащих.