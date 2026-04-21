Гавана подтвердила, что недавно провела встречу с представителями США на кубинской земле, что стало новой попыткой установления дипломатической оттепели между двумя странами в разгар отношений, все еще характеризующихся сильной напряженностью, особенно в связи с энергетическим эмбарго, введенным Вашингтоном.

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Согласно заявлению министерства иностранных дел Кубы, на встрече присутствовали высокопоставленные чиновники обеих администраций, и она прошла в "уважительной и профессиональной" атмосфере. Заместитель министра иностранных дел Алехандро Гарсия дель Торо пояснил, что делегация США состояла из помощников главы Госдепартамента, а Куба была представлена на уровне заместителей министров.

"Отмена энергетического эмбарго против страны была главным приоритетом для нашей делегации", - сказал Гарсия дель Торо, назвав эту меру "неоправданным наказанием для всего кубинского населения". Он также добавил, что это "форма глобального шантажа против суверенных государств, которые имеют полное право торговать топливом с Кубой".

На прошлой неделе источники в Госдепартаменте США сообщили, что американские дипломаты впервые с 2016 года посетили остров в рамках нового раунда контактов, хотя ни точная дата, ни участники официально не были названы.

США выдвигают в качестве условий снятия санкций освобождение политических заключенных, прекращение репрессий и большую экономическую открытость на острове. В то же время администрация Дональда Трампа ужесточила свою позицию, угрожая наложить тарифы на третьи страны, которые продают нефть на Кубу.

Сам Трамп в январе предупредил о возможных мерах вмешательства, а президент Кубы Мигель Диас-Канель на прошлой неделе заверил, что страна готова "сражаться", если потребуется, в случае любой эскалации.

Встреча знаменует собой новую главу в исторически напряженных отношениях, в которых оба правительства придерживаются совершенно разных позиций в отношении политического и экономического будущего острова.