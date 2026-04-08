Сообщения о том, что двухнедельное американо-иранское прекращение огня может привести к открытию Ормузского пролива для судов после более чем месячной фактической блокировки, заставили судоходные компании взвешивать свои действия на фоне сохраняющейся неопределенности.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Второй по величине в мире оператор контейнерных перевозок Maersk одним из первых отреагировал на эту новость.

«Прекращение огня может открыть возможности для транзита, но пока не дает полной определенности в отношении судоходства, и нам необходимо понять все возможные сопутствующие условия», заявила датская компания.

В Maersk также заверили, что «работают в экстренном порядке», чтобы прояснить, каким именно образом суда смогут проходить через Ормузский пролив после месяцев жестких ограничений.

Решения о любых проходах, подчеркнули там, будут зависеть от постоянной оценки рисков, пристального мониторинга ситуации с безопасностью и рекомендаций властей и партнеров.

Немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd выступил в таком же сдержанном тоне.

Генеральный директор Рольф Хаббен-Янсен заявил клиентам в ходе телефонной конференции в среду, что пока рано оценивать, какой объем движения сможет пройти через эту жизненно важную водную артерию.

Хаббен-Янсен предупредил, что компании потребуется как минимум шесть недель, чтобы полностью восстановить нормальную сетку маршрутов, даже если часть судов сможет покинуть залив уже в ближайшее время.

По оценкам компании, в Персидском заливе по-прежнему застряли около 1000 торговых судов, шесть из них принадлежат Hapag-Lloyd.

Ожидается, что этот значительный накопившийся затор существенно осложнит управление любым возобновлением движения в Ормузском проливе, тогда как конфликт по-прежнему обходится компании примерно в 55 млн долларов (47,5 млн евро) в неделю.

Президент США Дональд Трамп назвал возобновление работы пролива ключевым условием прекращения огня, призвав к «ПОЛНОМУ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ И БЕЗОПАСНОМУ ОТКРЫТИЮ» Ормузского пролива и пообещав поддержку США в управлении судоходством.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что при условии прекращения нападений на Иран безопасный проход будет возможен в течение двух недель при координации с Вооруженными силами страны и с учетом технических ограничений.

Региональные чиновники сообщили, что Иран и Оман, как ожидается, будут взимать с судов плату за транзит, что станет отходом от прежнего статуса этого стратегического узла как бесплатного для прохода маршрута.

Точные размеры сборов и порядок их взимания публично пока не подтверждены.

Другие судоходные компании внимательно следят за развитием событий

Другие компании, в том числе японский судоходно-логистический оператор NYK Line, также заявили, что внимательно отслеживают ситуацию после объявления о прекращении огня.

Пока сотни судов простаивают неделями, альтернативные издержки продолжают расти из-за упущенной выручки, повышения страховых премий и начисления платы за простой судна в порту сверх оговоренного срока.

Даже ограниченные проходы в этот временный период могли бы позволить части судов выйти из залива и обслуживать альтернативные маршруты, тем самым снизив накопленные потери.

Однако необходимость военной координации и введение новых сборов добавляют еще больше неопределенности и сложности, которые, как категорически подчеркивают операторы, должны быть устранены до принятия каких-либо существенных операционных решений.

Ситуация остается подвижной, поскольку в пятницу в Исламабаде должны начаться более широкие переговоры при посредничестве пакистанских властей.

На данный момент имеющиеся факты указывают скорее на жестко регулируемый двухнедельный период доступа, чем на немедленное возвращение к доконфликтному режиму работы.

Судоходные компании и энергетические рынки в ближайшие дни продолжат внимательно следить за развитием событий в ожидании дальнейших ориентиров.