Эксперт: часто матрицид не спланированное преступление или месть, а тяжелое психическое заболевание

Люди собираются на площади Пласа-дель-Кастильо в честь Международного женского дня в Памплоне, северная Испания, пятница, 8 марта 2024 года.
Люди собираются на площади Пласа-дель-Кастильо в честь Международного женского дня в Памплоне, северная Испания, пятница, 8 марта 2024 года. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Christina Thykjaer
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Недавние убийства, совершённые на Тенерифе и Альхесирасе, вновь привлекли внимание к проблеме матрицида в Испании. Психолог разрушает распространённый предрассудок: неправда, что в большинстве случаев есть факты жестокого обращения со стороны матери, судебно-медицинская практика это не подтверждает.

Всего за неделю два смертельных случая домашнего насилия вывели на авансцену в Испании матрицид.

В начале февраля на Тенерифе сотрудники Гражданской гвардии арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве его матери, 80-летней женщины. Чуть раньше в Альхесирасе 75-летняя женщина была найдена мёртвой. Полиция заявила, что предполагаемый преступник - её сын и что он напал на неё с ножом.

В прошлом году в Испании при аналогичных обстоятельствах погибли около десятка женщин. Преступления были совершены как в больших, так и в малых муниципалитетах, далеко от общепринятых очагов гендерного насилия.

Подобные случаи не вписываются в привычные категории, не регистрируются специально и редко анализируются. В результате этот феномен домашнего насилия объясняется фрагментарно, общего прочтения нет.

"Каждый случай уникален, - сказала Euronews судебный психолог Рут Перес Энрикес. - Я бы хотела разработать профиль потенциальных жертв, чтобы оценить степень риска, но его нет".

Редкое, но вызывающее глубокую тревогу явление

"Матрицид" - это убийство или попытка убийства матери сыном или дочерью. Несмотря на жестокость недавних случаев, эксперты сходятся во мнении, что это нельзя назвать частым явлением, нельзя говорить о растущем насилии.

"Это не обычное преступление, - подчеркивает Перес Энрикес. - Именно поэтому они вызывают такой большой общественный резонанс". Матрицид "особенно тревожит, потому что разрывает самую важную связь - с матерью, которая дала вам жизнь".

На протяжении 2025 и начала 2026 года СМИ сообщили о нескольких таких преступлениях в городах Баракальдо, Ирун, Сория, Турис, Кольменар-Вьехо, Торелло, Вилагарсия-де-Аруса или Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В большинстве случаев жертвами стали пожилые женщины, которые жили со взрослыми детьми.

Заботливые матери, закрытые дома

Во многих случаях, отмечают обозреватели, контекст один из тот же: пожилые матери - основные, а иногда и единственные опекуны взрослых детей с явной финансовой зависимостью, проблемами с психическим здоровьем или серьёзными трудностями с автономией.

Такие семьи живут изолировано, в них практически нет внешнего контроля, а эмоциональное бремя накапливается годами. Длительное совместное проживание, изоляция и отсутствие поддержки превращают домашнее пространство в среду постоянного стресса. К этому, по мнению экспертов, добавляется структурный дефицит испанской системы охраны психического здоровья и мониторинга.

"Многое не так, - говорит Перес Энрикес в интервью Euronews. - Не хватает ресурсов, специализированного персонала и контроля. Многие люди с серьёзными психическими заболеваниями перестают принимать лекарства, потому что им плохо, и симптомы появляются снова".

"Нам нужно больше специалистов, обученных выявлять, оценивать и сопровождать такие случаи до того, как насилие перерастет в эскалацию", - добавляет она.

Related

Насилие, которое предшествует преступлению

Во многих случаях насилие предшествует убийству. Согласно докладу о семейном насилии в Испании, подготовленному фондом Amigo, в 2023 году было зарегистрировано 4416 сообщений об агрессии детей по отношению к родителям.

Специалисты, однако, предупреждают, что до полиции доходит лишь малая часть случаев. Многие матери молчат из-за страха, стыда или потому, что не хотят причинить вред детям.

Насилие может накапливаться годами в виде оскорблений, угроз, контроля, запугивания или физической агрессии. Не все эпизоды заканчиваются убийством, но рисуют картину крайней уязвимости престарелых родителей, которая часто остается скрытой окружением.

Бремя психических заболеваний

С точки зрения судебной медицины, наиболее распространённые случаи матрицидов это не спланированное преступление или месть, а тяжелое психическое заболевание.

"В большинстве случаев мы видим мужчин, страдающих психотическими расстройствами, такими как шизофрения, - объясняет Перес Энрикес. - При этом типе заболевания изменяется восприятие реальности, человек не полностью отдаёт отчёт в своих действиях".

Психолог разрушает один из самых распространенных предрассудков: "Неправда, что в большинстве случаев есть факты жестокого обращения со стороны матери. Существует идея, что "она могла что-то с ним сделать", но в судебно-медицинской практике она не находит поддержки".

Что часто встречается, так это повседневные конфликты, возникающие при совместной жизни: споры из-за денег, правил проживания, контроля приёма лекарств или ситуаций эмоционального перенапряжения. "Во время психотического срыва или приступа ярости может произойти преступление", - добавляет он.

В то же время эксперт подчёркивает, что "подавляющее большинство людей с психическими заболеваниями не совершают ни этого, ни какого-либо другого вида преступлений". Проблема в том, что "когда они происходят, эти люди потерпели неудачу на многих других уровнях", заключает он.

