Госсекретарь США после Мюнхенской конференции по безопасности посетит Венгрию

Марко Рубио Государственный секретарь США
Марко Рубио Государственный секретарь США
В середине февраля Марко Рубио посетит Будапешт, где встретится с венгерскими официальными лицами, чтобы обсудить мирные инициативы и двустороннее энергетическое партнерство. Затем он посетит Братиславу.

Госсекретарь США посетит Венгрию, анонсирует местное издание Telex. Согласно сообщению, Марко Рубио сначала примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведёт переговоры с руководством Германии с 13 по 15 февраля, затем посетит Братиславу и Будапешт 15 и 16 февраля.

Пока о венгерской повестке дня госсекретаря США известно лишь то, что он встретится с венгерскими чиновниками для "продвижения двусторонних и региональных интересов". Речь, в частности, идёт об усилиях по прекращению глобальных конфликтов и обсуждению двустороннего энергетического партнёрства.

В Словакии повестка примерно та же: упоминается, что Рубио встретится с ключевыми членами словацкого правительства.

Euronews увидел новость о том, что Рубио может прибыть в Будапешт в венгерской прессе неделю назад. Ссылаясь на дипломатические и правительственные источники, об этом сообщили в VSquare.

Правительство США поддерживает Fides в предвыборной кампании

Президент США - один из важнейшихых союзников премьер-министра Виктора Орбана на международной арене. Венгерское правительство давно пытается "заманить" Дональда Трампа в Будапешт, сообщают венгерские СМИ.

Обозреватели отмечают, что этот визит мог бы дать правящей партии ощутимый толчок в предвыборной кампании (всеобщие выборы должны пройти в стране 12 апреля). При этом ряд экспертов сомневаются, что такой визит может состояться.

Два дня назад премьер-министр Виктор Орбан заявил, что получил приглашение в Вашингтон на первое заседание "Совета мира". Оно должно состояться "через две недели" и заняться решением будущего Газы.

Последний раз премьер-министр Венгрии посещал американского президента в ноябре во главе делегации из 180 человек. Тогда он также провел двусторонние переговоры с Дональдом Трампом, а перед переговорами политики ответили на вопросы прессы. Трамп отозвался о венгерском премьер-министре в очень позитивном тоне, заявив, что он отлично справляется с руководством страной, особенно в борьбе с миграционным кризисом.

После последней встречи Орбана и Трампа возникло несколько вопросов

После встречи премьер-министр провел пресс-конференцию с министром иностранных дел Петером Сийярто, на которой объявил о заключении нескольких соглашений. По его словам, одним из главных достижений встречи стало то, что Венгрия получила бессрочное освобождение от санкций США на импорт нефти и газа из России. По этому поводу существует некоторая неопределенность: международная пресса со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что исключение будет действовать только один год.

Неясна ситуация и с предполагаемым финансовым щитом для Венгрии. Хотя Орбан упомянул об этом на пресс-конференции, Трамп позже сказал, что финансовый щит Венгрии предоставлен не будет.

Однако точно известно, что обе стороны договорились о том, что Венгрия будет покупать у США оборонное оборудование, сжиженный природный газ и продукцию, связанную с ядерной энергетикой, например, малые модульные реакторы.

