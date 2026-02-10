Аятолла готовится помиловать 2100 осуждённых, участников антиправительственных акций среди них нет

Ни один из участников недавних общенациональных протестов в Иране не вошёл в число 2 100 человек, которых аятолла Али Хаменеи помиловал или которым смягчил наказание во вторник, рапортует судебная система.

Объявление было сделано в преддверии годовщины Исламской революции, она отмечается в пятницу 13 февраля, а также других знаменательных дат национальной истории. Как отмечают наблюдатели, в предыдущие годы аятолла утверждал подобные помилования в этот период.

"Лидер исламской революции согласился с просьбой главы судебной власти помиловать, сократить или смягчить наказание 2108 осужденным", - говорится на сайте Mizan Online. При этом в их число не входят "обвиняемые и осужденные по делу о недавних беспорядках", уточняется в сообщении со ссылкой на заместителя главы судебной власти Али Мозаффари.

Протесты против стоимости жизни вспыхнули в Иране в конце декабря и переросли в общенациональные антиправительственные демонстрации, пик которых пришёлся на 8 и 9 января.

Власти ответили репрессиями, в результате которых погибли тысячи манифестантов, десятки тысяч были задержаны. Сегодня говорят, что случившееся можно по праву считать самыми кровавыми беспорядками со времен Исламской революции 1979 года.

Официальный Тегеран заявил, что во время протестов погибли не менее 3 000 человек, включая сотрудников сил безопасности и прохожих. Власти назвали насилие "террористическими актами". Но активисты, иранские инсайдеры и международные организации называют гораздо более высокое число погибших.

АРХИВ: на полученной Ассошиэйтед Пресс фотографии иранцы принимают участие в антиправительственной акции в Тегеране, Иран, 9 января 2026 г. AP Photo

Американское информационное агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) утверждает, что погибли 6 964 человека, в основном манифестанты. Фактическое число погибших, которое трудно определить из-за установленного Тегераном отключения СМИ и интернета, предположительно превысило 30 000 человек, сообщили Euronews источники.

Иранские силы безопасности начали кампанию по аресту деятелей реформистского движения, согласно последним сообщениям СМИ страны. Задержанная лауреат Нобелевской премии мира Нарзес Мохаммади в субботу получила ещё один тюремный срок - не менее семи лет, сообщила поддерживающая её правозащитная группа.

Приговор правозащитнице включает шесть лет лишения свободы за собрание и сговор против национальной безопасности, а также до полутора лет за пропаганду против правительства. Местные СМИ со ссылкой на официальных представителей реформистского движения, которое стремится изменить иранскую теократию изнутри, сообщают, что по меньшей мере 4 члена движения были арестованы.

Это свидетельствует о расширении попыток заставить замолчать всех, кто выступает против кровавого подавления беспорядков иранской теократией в преддверии новых ядерных переговоров с США. Президент США неоднократно предупреждал, что может начать военную операцию, если не удастся достичь сделки.