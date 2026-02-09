Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Дохе стартовал Qatar Open - первый турнир WTA 1000 в этом сезоне

Мирра Андреева фотографируется с поклонником в Дохе.
Мирра Андреева фотографируется с поклонником в Дохе. Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Aadel Haleem
Опубликовано
В Дохе стартовал Qatar Open - первый турнир WTA 1000 в этом сезоне. В нем принимают участие лучшие теннисистки мира, на кону которых стоит 1000 рейтинговых очков и призовой фонд в размере почти 3,5 млн евро.

В Дохе стартовал турнир Qatar TotalEnergies Open, ознаменовавший начало сезона WTA 1000 и задавший темп предстоящему году в женском туре.

На турнире разыгрывается 1 000 рейтинговых очков и почти 3,5 миллиона евро призовых, поэтому в столицу Катара съехались все сильнейшие игроки из 20 лучших игроков мира.

Лучшие игроки тренируются перед Открытым чемпионатом Катара 2026 года.
Лучшие игроки тренируются перед турниром 2026 Qatar Open. Euronews

Свёнтек возвращается на знакомый корт Дохи

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек возвращается на площадку, где она уже не раз добивалась успеха. 24-летняя польская звезда уже трижды завоевывала трофей в Дохе, и теперь она снова одна из главных претенденток на победу.

По словам Свёнтек, ключевым фактором для ее очередного успешного выступления станет умение справляться с условиями, особенно с ветром.

"Зная, что здесь очень ветрено, нужно смириться с тем, что ты будешь совершать чуть больше ошибок, - сказала Свитек. - В прошлые годы игроки, которые больше расстраивались из-за ветра, теряли из-за него больше очков. В этом году погода кажется немного спокойнее, так что посмотрим, как все пройдет".

Игроки приспосабливаются к условиям в Дохе

Восьмой номер мирового рейтинга итальянка Жасмин Паолини также нацелена на то, чтобы быстро адаптироваться к условиям в Дохе.

"Здесь важно адаптироваться к корту и мячам, потому что они довольно тяжелые и медленные, - сказала Паолини. - Нужно играть в глубине корте и сохранять агрессивность. Я работаю над этим на тренировках и надеюсь, что это поможет мне в матчах.

Елена Рыбакина раздает автографы болельщикам
Елена Рыбакина раздает автографы болельщикам Euronews

Сабаленко отсутствует, но ожидания остаются высокими

Заметно отсутствие в жеребьевке первой ракетки мира Арины Сабаленко, которая продолжает восстанавливаться после поражения в финале Australian Open.

Но даже в отсутствие самой рейтинговой теннисистки мира присутствие оставшейся пятерки сильнейших, а также бывшей чемпионки Елены Рыбакиной, повышает ожидания высокого уровня тенниса по мере развития турнира в течение недели.

Поделиться Комментарии

