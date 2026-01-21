Каталония: один человек погиб и десятки пострадали при сходе с рельсов двух поездов

Поезд "Родалис Авторское право  X Rodalies Cataluña
By Cristian Caraballo
Опубликовано
Инцидент произошел всего через два дня после другой смертельной железнодорожной катастрофы на юге страны, в результате которой погибли по меньшей мере 42 человека и десятки получили ранения.

Во вторник в Барселоне пригородный поезд сошел с рельсов после обрушения подпорной стены на железнодорожные пути, сообщили испанские региональные власти. В результате погиб по меньшей мере один человек и 37 получили ранения.

Во вторник спасатели продолжали поиски других жертв, в то время как страна начала трехдневный траур.

Экстренные службы Каталонии сообщили, что из 37 человек, пострадавших в результате аварии во вторник, пятеро получили серьезные травмы. Еще шестеро находятся в менее тяжелом состоянии. Региональные пожарные сообщили, что большинство пострадавших находились в первом вагоне поезда.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал уже третий за несколько дней железнодорожный инцидент, написав в X: "Выражаю всю свою любовь и солидарность жертвам и их семьям".

Хотя сеть высокоскоростных железных дорог Испании в целом работает бесперебойно и, по крайней мере до воскресенья, внушала доверие, пригородные железнодорожные перевозки регулярно вызывают вопросы по поводу их надежности. Однако аварии с травмами или смертельным исходом не являются распространенным явлением ни в одном из регионов.

Пригородный поезд потерпел крушение недалеко от города Желида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны. Поезд сошел с рельсов в направлении Манресы на линии R4 между станциями Желида и Марторель.

Испанская железнодорожная компания ADIF сообщила, что защитная стена, вероятно, обрушилась из-за сильных дождей, прошедших на северо-востоке Испании на этой неделе. По данным компании, движение пригородных поездов по этой линии было отменено.

Еще один инцидент

Железнодорожное сообщение между станциями Масанет-Масанес и Тордера (Жирона) было прервано во вторник днем в результате схода с рельсов поезда Rodalies на линии R1. Причиной инцидента стали камни на путях, из-за чего поезд между Бланесом и Масанетом потерял одну из осей.

Как сообщает "La Vanguardia", сход с рельсов привел к приостановке железнодорожного движения на этом участке, пока аварийные бригады и железнодорожные техники не закрепили пути и не убрали пострадавший поезд.

