Айсберги на Эльбе восхищают местных жителей и пугают паромные компании

Чайка на снегу в Гамбурге - символическое изображение
Чайка на снегу в Гамбурге - символическое изображение Авторское право  Axel Heimken/AP2009
Авторское право Axel Heimken/AP2009
Euronews и AP
Опубликовано
Ледяные глыбы высотой до 10 метров образовались недалеко от Гамбурга на фоне январских холодов. На Эльбе работают ледоколы.

При температуре минус 11 градусов у моста через Эльбу возле Геестхахта в направлении Нижней Саксонии сформировались настоящие айсберги. Несмотря на мороз, многие местные жители в выходные отправились сюда на прогулку, люди восхищались массами льда, снимая и выкладывая кадры в сеть.

Для служб судоходства эти красоты - настоящая головная боль. "Мы никогда раньше не видели ничего подобного", - удивляется Андреас Шульц, глава спецфлота Управления водных путей и судоходства (WSA. - Лед поднимается на добрых десять метров от дна Эльбы".

Шесть ледоколов круглосуточно курсируют между Геестхахтом и Лауэнбургом, пытаясь сохранить реку открытой для судоходства.

