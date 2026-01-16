Всемирный правительственный саммит станет крупнейшим — организаторы

Организаторы Всемирного правительственного саммита (WGS) заявили, что 2026 год станет самым амбициозным в истории мероприятия.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Встреча пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля, и на ней обсудят развитие технологий искусственного интеллекта, изменение климата и экономическую неопределенность.

Ожидается, что в 2026 году в саммите примут участие 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч участников.

Девиз встречи — "Формирование правительств будущего".

В рамках саммита пройдет ряд форумов высокого уровня по искусственному интеллекту, образованию, мобильности, устойчивости и экономической стабильности.

Кроме того, в рамках мероприятия впервые пройдет Всемирный саммит лауреатов, на котором лауреаты Нобелевской премии и ведущие ученые примут участие в основных политических дебатах.

Всемирный саммит правительств 2026, Дубай, ОАЭ. World Governments Summit

По словам организаторов, цель саммита — выйти за рамки разговоров и создать платформу, на которой политические деятели и бизнес-лидеры соберутся вместе в момент, когда глобальные системы находятся в напряжении.

"Запущенный в ОАЭ с глобальным охватом, Всемирный саммит правительств руководствовался видением руководства стать глобальной платформой, где формируются практические решения, новые идеи и эффективные партнерства", — сказал министр по делам Кабинета и председатель WGS Мухаммад Аль Гергави.

Всемирный правительственный саммит проходит ежегодно начиная с 2013-го.