Португальский футбольный клуб "Каза Пия" получил более миллиона евро от российского клуба "Ахмат", принадлежащего президенту Чечни Рамзану Кадырову.

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Об этом сообщила газета Público, получившая доступ к заключению прокуратуры: по версии обвинения, клуб намеренно участвовал в схеме по сокрытию происхождения денег, чтобы обойти санкции Евросоюза против России и предотвратить замораживание средств.

Согласно обвинительному заключению, "Каза Пия" и Тиаго Лопеш, исполнительный менеджер, отвечавший за перевод, знали, что перевод денег означал прямое нарушение санкций, введенных после вторжения России в Украину.

Им выдвинуты обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов и нарушением санкций.

Переводы были связаны с покупкой нападающего Фелиппе Кардосо, который играл за "Каза Пия" с сезона 2022-23. Российский клуб "Ахмат", базирующийся в Чечне, проявил интерес к игроку и договорился с португальским клубом о его покупке за 1,5 млн евро, которые должны были быть выплачены двумя частями: первая — один миллион евро, вторая — оставшаяся сумма. При этом против Рамзана Кадырова, который является владельцем клуба, ввели санкции Евросоюз и США.

Прокуратура, как утверждает Público, указывает, что португальский клуб был предупрежден о том, что, осуществив сделку, он нарушит европейские санкции, поэтому было предложено, чтобы трансфер с оплатой был осуществлен не самим клубом "Ахмат", а компанией, зарегистрированной в ОАЭ.

"Используется следующая схема: "Ахмат" платит Sila Marketing, Sila Marketing платит Sila International OMMC, а Sila International OMCC платит кредитору ФК "Ахмат"", — написал глава компании в электронном письме, цитируемом в обвинительном заключении и свидетельствующем, по мнению прокуратуры, о том, что "Каза Пия" знал о том, что это незаконно.

За помощь Sila Marketing получила комиссию в размере 7,5%. Соглашение между ФК "Ахмат" и Sila Marketing было подписано 25 июня 2024 года.

По данным Público, менеджер Тиаго Лопеш, фигурант дела, был обвинен в трех преступлениях: нарушении санкций, отмывании денег и подделке документов. "Каза Пия" ответит за те же преступления в суде, если на досудебной стадии не произойдет никаких изменений. Президенту клуба Виктору Франко предъявлены не были, поскольку он якобы подписал документы о трансфере только по просьбе менеджера Тиаго Лопеша.

Фелиппе Кардосо выступал за "Ахмат", но провел за российский клуб всего 17 матчей и сейчас находится в Китае на правах аренды в ФК "Хэнань", сообщает Público. В ответ на запрос газеты клуб "Каза Пия" ответил, что действовал "добросовестно" и что трансфер был зарегистрирован на официальной платформе ФИФА.

"Ахмат" не является организацией, находящейся под санкциями Евросоюза, и нет никаких юридически обоснованных признаков того, что он контролируется кем-либо, на кого распространяются европейские ограничительные меры. Кроме того, "Каза Пия" не знает о предполагаемой связи, которую прокуратура установила между клубом и Кадыровым, поскольку это имя не фигурирует ни в одной официальной корпоративной документации, связанной с клубом. Таким образом, обвинения основаны на неверных фактических и юридических предположениях, не подкрепленных вескими доказательствами", — говорится в заявлении клуба, направленном в редакцию газеты.