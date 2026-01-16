По версии обвинения, португальский клуб "Каза Пия" одобрил трансфер одного из игроков в клуб "Ахмат", принадлежащий Рамзану Кадырову. За это он получил более миллиона евро через эмиратскую компанию.
Португальский футбольный клуб "Каза Пия" получил более миллиона евро от российского клуба "Ахмат", принадлежащего президенту Чечни Рамзану Кадырову.
Об этом сообщила газета Público, получившая доступ к заключению прокуратуры: по версии обвинения, клуб намеренно участвовал в схеме по сокрытию происхождения денег, чтобы обойти санкции Евросоюза против России и предотвратить замораживание средств.
Согласно обвинительному заключению, "Каза Пия" и Тиаго Лопеш, исполнительный менеджер, отвечавший за перевод, знали, что перевод денег означал прямое нарушение санкций, введенных после вторжения России в Украину.
Им выдвинуты обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов и нарушением санкций.
Переводы были связаны с покупкой нападающего Фелиппе Кардосо, который играл за "Каза Пия" с сезона 2022-23. Российский клуб "Ахмат", базирующийся в Чечне, проявил интерес к игроку и договорился с португальским клубом о его покупке за 1,5 млн евро, которые должны были быть выплачены двумя частями: первая — один миллион евро, вторая — оставшаяся сумма. При этом против Рамзана Кадырова, который является владельцем клуба, ввели санкции Евросоюз и США.
Прокуратура, как утверждает Público, указывает, что португальский клуб был предупрежден о том, что, осуществив сделку, он нарушит европейские санкции, поэтому было предложено, чтобы трансфер с оплатой был осуществлен не самим клубом "Ахмат", а компанией, зарегистрированной в ОАЭ.
"Используется следующая схема: "Ахмат" платит Sila Marketing, Sila Marketing платит Sila International OMMC, а Sila International OMCC платит кредитору ФК "Ахмат"", — написал глава компании в электронном письме, цитируемом в обвинительном заключении и свидетельствующем, по мнению прокуратуры, о том, что "Каза Пия" знал о том, что это незаконно.
За помощь Sila Marketing получила комиссию в размере 7,5%. Соглашение между ФК "Ахмат" и Sila Marketing было подписано 25 июня 2024 года.
По данным Público, менеджер Тиаго Лопеш, фигурант дела, был обвинен в трех преступлениях: нарушении санкций, отмывании денег и подделке документов. "Каза Пия" ответит за те же преступления в суде, если на досудебной стадии не произойдет никаких изменений. Президенту клуба Виктору Франко предъявлены не были, поскольку он якобы подписал документы о трансфере только по просьбе менеджера Тиаго Лопеша.
Фелиппе Кардосо выступал за "Ахмат", но провел за российский клуб всего 17 матчей и сейчас находится в Китае на правах аренды в ФК "Хэнань", сообщает Público. В ответ на запрос газеты клуб "Каза Пия" ответил, что действовал "добросовестно" и что трансфер был зарегистрирован на официальной платформе ФИФА.
"Ахмат" не является организацией, находящейся под санкциями Евросоюза, и нет никаких юридически обоснованных признаков того, что он контролируется кем-либо, на кого распространяются европейские ограничительные меры. Кроме того, "Каза Пия" не знает о предполагаемой связи, которую прокуратура установила между клубом и Кадыровым, поскольку это имя не фигурирует ни в одной официальной корпоративной документации, связанной с клубом. Таким образом, обвинения основаны на неверных фактических и юридических предположениях, не подкрепленных вескими доказательствами", — говорится в заявлении клуба, направленном в редакцию газеты.