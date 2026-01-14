Иранские протесты поддержали в Италии

Молодежь Италии солидарна с протестующими Ирана. С таким лозунгом в центре Рима прошла акция, организованная юношеским крылом правой партии "Вперед, Италия!" Молодых, собравшихся у посольства Исламской Республики, приветствовала депутат Европарламента Лиция Ронзулли. "Люди вышли на улицы Ирана, чтобы добиться своих прав, но в ответ пролилась кровь. У властей не нашлось другого ответа", - отметила она.

К акции присоединились иранские студенты, проходящие обучение в итальянских вузах. Многие опираются на рассказы оставшихся на родине близких, связь с которыми затруднена. "Это душераздирающе, - рассказывает пришедшая к посольству девушка. - Там все мои друзья, братья и сестры. Мне больно видеть, каким жестоким может быть режим".

Молодой человек, также выходец из Ирана, ссылается на имеющиеся у него данные. "В Иране убиты 12 тысяч человек, много молодежи. Погибли люди в возрасте 10-60 лет", - говорит он. Юноше удается поддерживать связь с семьей. "Близкие рассказали, что, когда идут вечером по улице, видят горы окровавленных тел", - приводит подробности студент.

Известно что силовики жестоко подавляют протесты в Иране, но сбор данных о жертвах затруднен на фоне заблокированной в стране связи. По данным правозащитников, счет погибших к сегодняшнему дню идет на тысячи.

Еще одна вышедшая на демонстрацию студентка говорит, что для получения тел убитых семьям приходится платить 5 тысяч евро. "А заплатив, не забыть принести коробку конфет, как бы в благодарность за убийство" - рассказывает она.

На днях живущие в Италии иранцы сняли вывеску своего консульства в Милане и водрузили на ее место флаг со львом и солнцем, который использовался до исламской революции 1979 года.