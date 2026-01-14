Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иранские протесты поддержали в Италии

Поддержка иранцев в Италии.
Поддержка иранцев в Италии. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Молодежное крыло правой партии "Вперед, Италия!" организовало демонстрацию в Риме в поддержку иранских демонстрантов. К акции присоединились и студенты из Ирана, обучающиеся в итальянских вузах.

Молодежь Италии солидарна с протестующими Ирана. С таким лозунгом в центре Рима прошла акция, организованная юношеским крылом правой партии "Вперед, Италия!" Молодых, собравшихся у посольства Исламской Республики, приветствовала депутат Европарламента Лиция Ронзулли. "Люди вышли на улицы Ирана, чтобы добиться своих прав, но в ответ пролилась кровь. У властей не нашлось другого ответа", - отметила она.

К акции присоединились иранские студенты, проходящие обучение в итальянских вузах. Многие опираются на рассказы оставшихся на родине близких, связь с которыми затруднена. "Это душераздирающе, - рассказывает пришедшая к посольству девушка. - Там все мои друзья, братья и сестры. Мне больно видеть, каким жестоким может быть режим".

Молодой человек, также выходец из Ирана, ссылается на имеющиеся у него данные. "В Иране убиты 12 тысяч человек, много молодежи. Погибли люди в возрасте 10-60 лет", - говорит он. Юноше удается поддерживать связь с семьей. "Близкие рассказали, что, когда идут вечером по улице, видят горы окровавленных тел", - приводит подробности студент.

Известно что силовики жестоко подавляют протесты в Иране, но сбор данных о жертвах затруднен на фоне заблокированной в стране связи. По данным правозащитников, счет погибших к сегодняшнему дню идет на тысячи.

Еще одна вышедшая на демонстрацию студентка говорит, что для получения тел убитых семьям приходится платить 5 тысяч евро. "А заплатив, не забыть принести коробку конфет, как бы в благодарность за убийство" - рассказывает она.

На днях живущие в Италии иранцы сняли вывеску своего консульства в Милане и водрузили на ее место флаг со львом и солнцем, который использовался до исламской революции 1979 года.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Италия: сто человек застряли на высоте 2800 метров из-за аварии на канатной дороге

Этна извергается: лыжники любуются зрелищем на склонах

Незаконное финансирование ХАМАС из Италии: 9 арестов и изъятие 8 миллионов евро