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Российские и белорусские самбисты будут выступать под своими флагами с 2026 года

Президент России Владимир Путин общается со спортсменами во время посещения Дворца самбо в Краснодаре, Россия, в четверг, 7 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин общается со спортсменами во время посещения Дворца самбо в Краснодаре, Россия, в четверг, 7 марта 2024 года. Авторское право  Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Euronews
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Ранее использовать национальную символику на своих соревнованиях разрешили сборным России по дзюдо, кикбоксингу и муай-тай.

Российские и белорусские самбисты смогут выступать на международных турнирах под национальными флагами и гимнами с января 2026 года. Об этом официально объявила Международная федерация самбо (FIAS).

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В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, а теперь распространена на все возрастные категории.

Как заявил президент FIAS Виталий Шестаков, "спорт – это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальную символику для юниоров, а теперь – для всех спортсменов".

С 2022 года, в отличие от решений многих международных спортивных федераций, FIAS последовательно допускала спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, основываясь на убеждении, что спорт должен оставаться вне политики. Спорт – это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена.
Виталий Шестаков
президент Международной федерации самбо

Ранее использовать национальную символику на соревнованиях российским спортсменам разрешила Международная федерация дзюдо (IJF), и российские дзюдоисты уже выступали под триколором на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Также допуск на международные соревнования ранее получила сборная России по муай-тай и кикбиксингу, впервые с 2022 года.

Отстранение России и реакция Украины

Украинская сторона пока не прокомментировала допуск российских и белорусских самбистов до международных соревнований под своими флагами.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году российских, а также белорусских спортсменов отстранили от соревнований международного уровня практически во всех видах спорта. В 2023-м IJF позволила членам сборной России участвовать в турнирах, но в нейтральном статусе. Из-за этого Украина решила бойкотировать майский Чемпионат мира в Дохе.

В Федерации дзюдо Украины отреагировали на новость "решительным протестом". Там назвали решение IJF "грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета, которое делает дзюдо первым демонстративно отступившим от них видом спорта".

Ранее в сентябре украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что жертвами полномасштабной войны стали более 600 украинских спортсменов и тренеров, сотни спортивных объектов были разрушены в результате обстрелов российских ВС.

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