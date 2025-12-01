Исследование: две трети немцев испытывают стресс из-за мыслей о войне

Война в Украине, Газе и Судане, неопределённость из-за таможенных тарифов и торговых ограничений, пандемии и авторитарные режимы - современную эпоху характеризуют всё более многочисленные и разнообразные кризисы.

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Согласно отчету TK Stress Report за этот год, 62 % опрошенных заявили, что испытывают стресс, причина которого - войны и международные конфликты. Не менее сильным бременем для респондентов являются поляризация общества из-за политических разногласий и угроза внутренней безопасности.

Менее половины испытывающих стресс респондентов (47 %) приписали его угрозе Германии как месту ведения бизнеса; 44 % опрошенных испытывают стресс из-за последствий изменения климата и экологических проблем.

При этом если рассматривать все ответы респондентов, то политические и социальные проблемы, к которым относятся войны, поляризация и вопросы безопасности, занимают лишь третье место.

В первую очередь немцы озабочены собой: согласно отчету, главный провоцирующий стресс фактор - высокие ожидания от самих себя. В частности, среди женщин стресс вызывают их собственные требования, среди мужчин самый сильный вызывающий стресс фактор - ситуация на работе. В целом школа, университет и работа находятся на втором месте.

Стресс увеличился

Очевидно также, что немцы испытывают все больше давления: 66 % респондентов заявили, что испытывают стресс "часто или иногда" в повседневной или профессиональной жизни. Только восемь процентов заявили, что вообще не испытывают стресса.

Отчет TK Stress Report ведётся с 2013 года, в последние годы наблюдается заметная тенденция к постоянному росту восприятия стресса. Так 10 лет назад стресс ощущали 57 % опрошенных, что можно объяснить ростом внешних воздействий, таких как политические кризисы и войны.

После окончания пандемии коронавируса уровень стресса среди мужчин снизился, а среди женщин продолжает расти. При этом, подчёркивают авторы TK Stress Report, стресс сам по себе не считается чем-то негативным, его здоровый уровень может мотивировать и повышать концентрацию.

Но продолжительный стресс сказывается на здоровье: испытывающие его люди значительно чаще страдают от мышечного напряжения и болей в спине, переутомления, внутреннего беспокойства, нарушений сна и раздражительности. Этого можно избежать, если развивать и тренировать устойчивость к стрессу.

Генеральный директор ТК обращается к работодателям

"Работодателей также призывают действовать. Ведь работа однозначно названа одним из главных триггеров стресса, - пояснил доктор Йенс Баас на пресс-конференции, посвященной докладу. - Многие респонденты уже не могут как следует отключиться после работы и чувствуют себя измотанными и обессиленными. Именно с этого нужно начинать", - предупреждает он.

По его мнению, стресса не всегда можно избежать. Важно, чтобы "мы научились выделять себя в стремительно меняющемся мире и находить здоровые способы борьбы с ним", - говорит Баас.

Большинство опрошенных заявили, что прогулка или отдых на природе помогают им снять стресс (83 %); наличие собственного хобби помогает 78 % справиться со стрессом; столько же общаются с семьей и друзьями.

Прослушивание музыки, самостоятельное приготовление пищи или поход в ресторан также являются эффективными способами начать фазу релаксации.

"Большая разница между личными кризисами, такими как потеря работы, и крупными политическими и социальными проблемами - это ощущение контроля", - объясняет исследователь счастья и психолог профессор д-р Джудит Мангельсдорф в отчете TK Stress Report.

Топ-10 способов, с помощью которых немцы расслабляются и снимают стресс. TK-Stressreport 2025

Если вы можете повлиять на ситуацию, которая вызывает у вас стресс, вы демонстрируете свою способность действовать и брать ситуацию под контроль. В случае с внешними воздействиями вы можете хотя бы ограничить доступ к ним.

По мнению исследователя счастья Мангельсдорфа, люди не созданы для того, чтобы целыми днями справляться с кризисами на всей планете. "Это значит, что придётся заново учиться контролировать свой доступ к информациии, чтобы не перегружать себя бесконтрольным потреблением новостей и прокручиванием судеб".