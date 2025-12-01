Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Исследование: две трети немцев испытывают стресс из-за мыслей о войне

На этом файловом фото, сделанном 7 августа 2017 года, Стефани Ричурк, медсестра Медицинского центра Питтсбургского университета, берет образцы крови.
На этом файловом фото, сделанном 7 августа 2017 года, Стефани Ричурк, медсестра Медицинского центра Питтсбургского университета, берет образцы крови. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Мир ускорился, и стресса в нём стало больше. По крайней мере, так считают 66% немцев, согласно отчету TK Stress Report. Особенно сильным фактором стресса для респондентов является война, далее следуют угроза Германии как бизнес-площадке и изменение климата.

Война в Украине, Газе и Судане, неопределённость из-за таможенных тарифов и торговых ограничений, пандемии и авторитарные режимы - современную эпоху характеризуют всё более многочисленные и разнообразные кризисы.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Согласно отчету TK Stress Report за этот год, 62 % опрошенных заявили, что испытывают стресс, причина которого - войны и международные конфликты. Не менее сильным бременем для респондентов являются поляризация общества из-за политических разногласий и угроза внутренней безопасности.

Менее половины испытывающих стресс респондентов (47 %) приписали его угрозе Германии как месту ведения бизнеса; 44 % опрошенных испытывают стресс из-за последствий изменения климата и экологических проблем.

При этом если рассматривать все ответы респондентов, то политические и социальные проблемы, к которым относятся войны, поляризация и вопросы безопасности, занимают лишь третье место.

В первую очередь немцы озабочены собой: согласно отчету, главный провоцирующий стресс фактор - высокие ожидания от самих себя. В частности, среди женщин стресс вызывают их собственные требования, среди мужчин самый сильный вызывающий стресс фактор - ситуация на работе. В целом школа, университет и работа находятся на втором месте.

Стресс увеличился

Очевидно также, что немцы испытывают все больше давления: 66 % респондентов заявили, что испытывают стресс "часто или иногда" в повседневной или профессиональной жизни. Только восемь процентов заявили, что вообще не испытывают стресса.

Отчет TK Stress Report ведётся с 2013 года, в последние годы наблюдается заметная тенденция к постоянному росту восприятия стресса. Так 10 лет назад стресс ощущали 57 % опрошенных, что можно объяснить ростом внешних воздействий, таких как политические кризисы и войны.

После окончания пандемии коронавируса уровень стресса среди мужчин снизился, а среди женщин продолжает расти. При этом, подчёркивают авторы TK Stress Report, стресс сам по себе не считается чем-то негативным, его здоровый уровень может мотивировать и повышать концентрацию.

Но продолжительный стресс сказывается на здоровье: испытывающие его люди значительно чаще страдают от мышечного напряжения и болей в спине, переутомления, внутреннего беспокойства, нарушений сна и раздражительности. Этого можно избежать, если развивать и тренировать устойчивость к стрессу.

Генеральный директор ТК обращается к работодателям

"Работодателей также призывают действовать. Ведь работа однозначно названа одним из главных триггеров стресса, - пояснил доктор Йенс Баас на пресс-конференции, посвященной докладу. - Многие респонденты уже не могут как следует отключиться после работы и чувствуют себя измотанными и обессиленными. Именно с этого нужно начинать", - предупреждает он.

По его мнению, стресса не всегда можно избежать. Важно, чтобы "мы научились выделять себя в стремительно меняющемся мире и находить здоровые способы борьбы с ним", - говорит Баас.

Большинство опрошенных заявили, что прогулка или отдых на природе помогают им снять стресс (83 %); наличие собственного хобби помогает 78 % справиться со стрессом; столько же общаются с семьей и друзьями.

Прослушивание музыки, самостоятельное приготовление пищи или поход в ресторан также являются эффективными способами начать фазу релаксации.

"Большая разница между личными кризисами, такими как потеря работы, и крупными политическими и социальными проблемами - это ощущение контроля", - объясняет исследователь счастья и психолог профессор д-р Джудит Мангельсдорф в отчете TK Stress Report.

ТОП-10 способов, с помощью которых немцы расслабляются и снимают стресс.
Топ-10 способов, с помощью которых немцы расслабляются и снимают стресс. TK-Stressreport 2025

Если вы можете повлиять на ситуацию, которая вызывает у вас стресс, вы демонстрируете свою способность действовать и брать ситуацию под контроль. В случае с внешними воздействиями вы можете хотя бы ограничить доступ к ним.

По мнению исследователя счастья Мангельсдорфа, люди не созданы для того, чтобы целыми днями справляться с кризисами на всей планете. "Это значит, что придётся заново учиться контролировать свой доступ к информациии, чтобы не перегружать себя бесконтрольным потреблением новостей и прокручиванием судеб".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Папа Римский выпустил энциклику про ИИ, призвав сделать прогресс этичным

В Иране показывают по телевидению уроки стрельбы

Пять сценариев дальнейшего хода войны с Ираном. Какой самый опасный?