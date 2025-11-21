"Угрозы в адрес суверенных государств отвергаются": Греция ответила МИДу России

Кремль должным образом отреагирует на решение Греции производить совместно с Украиной морские беспилотники**,** предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Греция проводит провокационную, конфронтационную политику в отношении России и предпринимает откровенно враждебные действия", - заявила Захарова на пресс-конференции.

Напомним, что речь идёт о выпуске подводных БпЛА на греческих судостроительных предприятиях. Часть из них будет отправлена в Украину, другая усилит арсенал Греции. Сообщается, что греческие компании будут производить электронные и оптические системы, датчики и, при необходимости, взрывчатку. Полученный греко-украинский дрон будет усовершенствованной версией аппаратов, которые уже прошли испытания на войне в Украине.

Соответствующее финансирование предусмотрено в долгосрочной программе оборонных закупок Греции на 2025-2036 годы. Дополнительно могут быть привлечены средства по программе SAFE Евросоюза.

"Афины одними из первых отправили Украине оружие и боеприпасы, которые украинские вооруженные силы ежедневно используют против мирного населения в Донбассе, в Запорожье, Херсоне, Крыму и других южных регионах нашей страны. И все это несмотря на то, что греки живут в этих районах с незапамятных времен", - заявила в частности Захарова.

"Этот шаг, как и многие другие антироссийские действия коллективного западного мира, направленные на поражение России на поле боя, получил необходимую оценку с нашей стороны, и за ним последует соответствующая реакция", - добавила она.

Немедленный ответ Греции по линии Министерства иностранных дел

Рекция Афин не заставила себя ждать. "Угрозы в адрес суверенных государств автоматически отвергаются", - подчеркнули дипломатические источники в связи с заявлениями официального представителя МИД РФ.

В греческом МИДе отметили, что "Греция в межгосударственных отношениях всегда действует на основе приверженности международному праву", и добавили, что "заключение межгосударственных соглашений является самоочевидным правом каждого государства".

Особенно когда соглашения, подобные тому, что заключено между Грецией и Украиной, "гарантируют энергетическую достаточность и безопасность, что является условием человеческого благополучия", - заключили дипломатические источники.

Напомним, что в совместном заявлении Мицотакиса-Зеленского по итогам визита украинского президента в Афины говорится: "Стороны договорились углублять оборонное сотрудничество с акцентом на укрепление морской безопасности, включая сотрудничество в разработке и использовании морских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проведение совместных учений и тренировок, связанных с морскими беспилотными системами, а также расширенный обмен информацией о морских угрозах".