Португалия: непогода стала причиной более тысячи инцидентов

Студенты, протестующие против повышения платы за обучение в университете, укрываются под зонтами во время сильного дождя в Лиссабоне. 28 октября 2025 г.
Студенты, протестующие против повышения платы за обучение в университете, укрываются под зонтами во время сильного дождя в Лиссабоне. 28 октября 2025 г.
Авторское право Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
В Лиссабоне из-за сильного дождя произошло порядка 230 происшествий. Большинство из них были связаны с наводнением, падением деревьев и дорожными авариями.

Материковая часть Португалии во власти непогоды. Служба Гражданской обороны зарегистрировала более тысячи инцидентов к утру среды. О жертвах и серьезных травмах при этом не сообщается.

В городе Баркарена, в муниципалитете Ойэраш, в результате наводнения пострадала женщина.

В населенных пунктах южного региона Алгарве затоплены улицы. Под водой оказалось множество припаркованных автомобилей.

Непростая ситуация сложилась в административном центре Алгарве городе Фару. Из-за сильных дождей в этом районе действовало красное погодное предупреждение. В эту среду оно было снято. Однако по прогнозам синоптиков в пятницу здесь снова ожидаются обильные осадки.

