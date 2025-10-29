Португалия: непогода стала причиной более тысячи инцидентов

Материковая часть Португалии во власти непогоды. Служба Гражданской обороны зарегистрировала более тысячи инцидентов к утру среды. О жертвах и серьезных травмах при этом не сообщается.

В столице страны Лиссабоне произошло порядка 230 происшествий. Большинство из них были связаны с наводнениями, падением деревьев и дорожными авариями.

В городе Баркарена, в муниципалитете Ойэраш, в результате наводнения пострадала женщина.

В населенных пунктах южного региона Алгарве затоплены улицы. Под водой оказалось множество припаркованных автомобилей.

Непростая ситуация сложилась в административном центре Алгарве городе Фару. Из-за сильных дождей в этом районе действовало красное погодное предупреждение. В эту среду оно было снято. Однако по прогнозам синоптиков в пятницу здесь снова ожидаются обильные осадки.