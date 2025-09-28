Катар заявил, что не вел бизнес с сыновьями спецпосланника Трампа

Катар отвергает обнародованную газетой The New York Times информацию о возможном пересечении дипломатической деятельности спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и коммерческих интересов в регионе его семьи.

Речь идет о журналистском расследовании издания, в ходе которого выяснилось, что пока Уиткофф-старший координирует в Катаре переговоры между Израилем и ХАМАС, его сыновья-бизнесмены якобы привлекают средства из ближневосточных фондов, включая государственные источники Катара, в проекты по недвижимости и криптовалюте на территории США.

В заявлении Международного медиа союза Катара говорится, что власти и предприниматели страны осуществляют инвестиции на основе долгосрочных экономических расчетов и что бизнес там строго отделен от дипломатии. Документ предполагает, что New York Times стремится создать напряженность между Катаром и США и подорвать текущие посреднические усилия вокруг Газы.