В США арестовали мужчину, который направил луч лазерной указки на вертолет Трампа

Джейкоба Сэмюэля Уинклера обвиняют в том, что он направил луч лазерной указки на вертолет Marine One, когда президент США Дональд Трамп находился на борту.
В Вашингтоне арестован 33-летний мужчина, направивший луч лазерной указки на вертолет президента США Marine One, когда на борту находился Дональд Трамп.
По федеральному законодательству США, подобные действия считаются преступлением, за которое можно получить до пяти лет тюрьмы.
В субботу, когда вертолет Marine One поднимался в воздух возле Белого дома, сотрудник Секретной службы США заметил Уинклера, шедшего по тротуару без рубашки и разговаривавшего с самим собой.
По словам офицера, он посветил фонариком на Уинклера, а тот в ответ направил красный лазерный луч ему в лицо, после чего перевел его на воздушное судно президента.
Оказавшись в наручниках, Уинклер неоднократно обещал извиниться перед Трампом.
В судебных документах не упоминается, заметил ли кто-нибудь на борту вертолета лазер.
Сотрудник Секретной службы заявил, что лазерный луч Уинклера мог на время ослепить или дезориентировать пилота, подвергнув Marine One риску столкновения с другими воздушными судами или объектами.
"Такое поведение опасно для Marine One и всех, кто находится на его борту", - подтвердила федеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро. - Если вы совершите подобное действие, вы будете привлечены к ответственности по всей строгости закона".
Уинклер сказал следователям, что направлял лазерную указку на разные предметы, в том числе на дорожные знаки, и не знал, что луч может попасть на борт Marine One.
Во время обыска у арестованного был обнаружен небольшой нож.