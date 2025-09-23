Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В США арестовали мужчину, который направил луч лазерной указки на вертолет Трампа

ФАЙЛ: Морская пехота №1 заходит на посадку, когда президент Дональд Трамп прибывает в Чекерс, недалеко от Эйлсбери, Англия, четверг, 18 сентября 2025 г.
ФАЙЛ: Морская пехота №1 заходит на посадку, когда президент Дональд Трамп прибывает в Чекерс, недалеко от Эйлсбери, Англия, четверг, 18 сентября 2025 г. Авторское право  Leon Neal/2025 Getty Images
Авторское право Leon Neal/2025 Getty Images
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Джейкоба Сэмюэля Уинклера обвиняют в том, что он направил луч лазерной указки на вертолет Marine One, когда президент США Дональд Трамп находился на борту.

В Вашингтоне арестован 33-летний мужчина, направивший луч лазерной указки на вертолет президента США Marine One, когда на борту находился Дональд Трамп.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По федеральному законодательству США, подобные действия считаются преступлением, за которое можно получить до пяти лет тюрьмы.

В субботу, когда вертолет Marine One поднимался в воздух возле Белого дома, сотрудник Секретной службы США заметил Уинклера, шедшего по тротуару без рубашки и разговаривавшего с самим собой.

По словам офицера, он посветил фонариком на Уинклера, а тот в ответ направил красный лазерный луч ему в лицо, после чего перевел его на воздушное судно президента.

Оказавшись в наручниках, Уинклер неоднократно обещал извиниться перед Трампом.

В судебных документах не упоминается, заметил ли кто-нибудь на борту вертолета лазер.

Сотрудник Секретной службы заявил, что лазерный луч Уинклера мог на время ослепить или дезориентировать пилота, подвергнув Marine One риску столкновения с другими воздушными судами или объектами.

"Такое поведение опасно для Marine One и всех, кто находится на его борту", - подтвердила федеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро. - Если вы совершите подобное действие, вы будете привлечены к ответственности по всей строгости закона".

Уинклер сказал следователям, что направлял лазерную указку на разные предметы, в том числе на дорожные знаки, и не знал, что луч может попасть на борт Marine One.

Во время обыска у арестованного был обнаружен небольшой нож.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

США: десятки тысяч людей пришли проститься с Чарли Кирком

Иран грозит полностью прекратить переговоры на фоне активных вылетов США у Ормуза

США нанесли удары по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе