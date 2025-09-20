Сербия провела в субботу масштабный военный парад в Белграде, продемонстрировав танки, ракетные системы и истребители, что свидетельствует о многовекторной внешней политике западнобалканского государства, балансирующего между стремлением к ЕС и сделками на поставку оружия с Францией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем и Россией.

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10 000 военных прошли маршем по району Нового Белграда, толпы людей размахивали национальными флагами, а над их головами пролетали самолеты.

На параде была представлена техника как отечественного производства, так и поставляемая из-за рубежа: ракетные установки из Израиля и беспилотники, купленные в Объединенных Арабских Эмиратах.

На параде также были показаны танки, поставленные Россией, и зенитные установки из Китая, что свидетельствует о тесных отношениях Белграда с Москвой и Пекином, несмотря на то, что президент Александр Вучич и правительство под руководством "Сербской прогрессивной партии" неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Сербия вступила в Европейский союз.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Братислав Гашич и начальник штаба армии генерал Милан Мойсилович на параде. AP Photo/Darko Vojinovic

Среди двух значимых образцов техники - универсальная ракетно-артиллерийская платформа израильского производства, способная запускать целый ряд боеприпасов с различной полезной нагрузкой и дальностью до 300 километров, что означает, что она может достичь большинства балканских столиц.

Еще одним экспонатом стали многоцелевые истребители Rafale французских ВВС, которых Сербия заказала таких 12.

Официальные лица назвали это событие самой большой демонстрацией силы армии Сербии, а президент Вучич заявил, что парад подчеркивает способность страны защищать свою независимость и суверенитет, а также выступить в качестве сдерживающего фактора против иностранных агрессоров.

Лидеры оппозиции, напротив, утверждают, что парад был направлен не столько на демонстрацию военной мощи страны, сколько на укрепление власти Вучича.

Сербский спецназ не пускает студентов и других сторонников оппозиции на военный парад в Белграде, Сербия, суббота, 20 сентября 2025 года, AP Photo/Ana Paunkovic

Несколько студентов университетов и других сторонников оппозиции, которые на протяжении десяти месяцев проводят антикоррупционные акции протеста, не были допущены полицией на парад в качестве зрителей.

Решение Сербии провести военный парад всего через несколько месяцев после того, как в июле подобный провела Хорватия, подчеркивает стратегическое соперничество в регионе и указывает на потенциальную возможность гонки вооружений.