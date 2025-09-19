В Совбезе ООН провалился проект резолюции о полном снятии санкций с Ирана

Совет Безопасности не смог принять резолюцию, призванную не допустить повторного введения санкций ООН против Ирана в связи с его ядерной программой, после того, как переговоры, длившиеся несколько недель, похоже, зашли в тупик за несколько дней до ежегодной встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее.

Резолюцию, предлагающую не вводить санкции, выдвинула Южная Корея, нынешний председатель Совбеза, состоящего из 15 членов.

Сеул не получил поддержки девяти стран, необходимой для того, чтобы остановить вступление в силу серии ответных санкций в конце месяца.

Только четыре страны – Китай, Россия, Пакистан и Алжир – поддержали продление режима отмены санкций.

Российский постпред Василий Небензя осудил то, что он назвал "давлением" западных стран на "государство, которое пытается защитить свои суверенные интересы".

Представитель Китая Фу Конг поддержал это мнение, заявив, что Совету удалось "одним махом" положить конец восьмилетней дипломатии.

Постпред Китая в ООН Фу Конг выступает на заседании Совбеза, 10 августа 2025 года. AP Photo

Иранский представитель Амир-Саид Иравани поблагодарил своих четырёх коллег за то, что они проголосовали за отмену санкций и отвергли "инструмент давления и запугивания".

"Они решили встать на правильную сторону истории", – сказал он.

В прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания привели в действие "механизм отката", который автоматически восстанавливает все санкции ООН, действовавшие до заключения исторической ядерной сделки в 2015 году.

Эти санкции включали в себя эмбарго на поставки обычных вооружений, ограничения на разработку баллистических ракет, замораживание активов, запрет на поездки и запрет на производство технологий, связанных с атомом.

Считается, что этого не избежать, если только самый влиятельный орган ООН не согласится блокировать повторное введение санкций. В пятницу Великобритания заявила, что провал голосования не закрывает двери для будущих усилий по прекращению санкций.

"Соединённое Королевство по-прежнему привержено дипломатическому решению", – заявила Барбара Вудворд, британский постпред в ООН.

"Мы готовы к дальнейшим дипломатическим контактам в течение следующей недели и далее, чтобы попытаться разрешить разногласия", – добавила она.

Тегеран после пятничной молитвы, 19 апреля 2024 года. AP Photo

Активизация дипломатии

В течение последних нескольких недель между Ираном и европейскими странами велись интенсивные дипломатические переговоры, но пока безрезультатно, и были признаки того, что санкции, скорее всего, будут введены.

В среду лидеры Германии и Европейского союза в своём обращении предупредили Иран, что ему ещё предстоит принять необходимые меры, чтобы остановить повторное введение санкций против исламской республики, которая восстанавливается после 12-дневного конфликта с Израилем и переживает многолетний финансовый кризис.

На заводе по обогащению урана недалеко от города Исфахан, 3 февраля 2007 года. AP Photo

"Окно для поиска дипломатического решения по ядерной проблеме Ирана закроется очень быстро", – говорится в заявлении главного дипломата ЕС Каи Каллас.

"Иран должен продемонстрировать убедительные шаги по выполнению требований Франции, Великобритании и Германии, а это означает демонстрацию полного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и разрешение на проведение инспекций на всех ядерных объектах без промедления", – подчеркнула Каллас.

В заявлении, опубликованном несколько часов спустя, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вновь заявил, что повторное введение санкций ООН "лишено какого-либо юридического или логического обоснования".

Он также указал на тот факт, что Иран и ядерная организация ООН уже достигли соглашения при посредничестве Египта о предоставлении МАГАТЭ доступа ко всем иранским ядерным объектам и о том, что Тегеран должен сообщить о местонахождении всех своих ядерных материалов.

В ходе 12-дневного конфликта, который Израиль начал против Ирана в июне, израильтяне и американцы бомбили иранские ядерные объекты, что поставило под сомнение статус иранских запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

Знаковое ядерное соглашение 2015 года с Ираном, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной деятельности.

Это соглашение практически развалилось после того, как президент Дональд Трамп вывел из него Соединённые Штаты в 2018 году, назвав его "худшей сделкой за всю историю переговоров" и вновь введя против Ирана санкции, которые он назвал кампанией "максимального давления".