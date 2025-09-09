"Книга на день рождения" Джеффри Эпштейна: что мы знаем о ее содержимом?

Политики-демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали записку с поздравлением финансисту Джеффри Эпштейну с 50-летием. Документ датируется 2003 годом. Утверждается, что там стиоит подпись Дональда Трампа.

"Друг - это прекрасно", - говорится в записке. Затем следует поздравление Эпштейну с днем рождения: "Пусть каждый день становится еще одной прекрасной тайной". На записке изображена обнаженная женщина.

Записка входила в так называемую "Книгу на день рождения", которая была запрошена Комитетом по надзору Палаты представителей у юристов, управляющих наследством Эпштейна.

Джеффри Эпштейн, 2017 год. AP Photo

Трамп, который был другом Эпштейна, отрицает, что когда-либо писал или подписывал это письмо. Он подал иск на 10 миллиардов долларов (8,5 миллиарда евро) против The Wall Street Journal за их репортаж о записке.

"Как я уже говорила все это время, совершенно ясно, что президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее", - заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, добавив, что президент будет продолжать "активно продолжать судебное разбирательство".

Трамп дружил с Эпштейном на протяжении многих лет, но, как как утверждал Трамп, они поссорились.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Что еще есть в "книге на день рождения" Эпштейна?

"Книга на день рождения" содержит около 40 записей по категориям, включая "друзья", "бизнес", "семья" и "подруги".

Она начинается с пролога, который, как кажется, был написан Гислейн Максвелл, осужденной в 2021 году по делу Эпштейна.

"Джеффри, идея книги заключалась в том, чтобы собрать истории и старые фотографии, чтобы напомнить тебе о местах, людях и различных событиях", - говорится в записке.

Кроме написанного от руки письма от его матери и фотографий из детства, в книге много сексуально откровенных изображений и писем.

Один из его друзей сравнивает его с главным героем романа Эрнеста Хемингуэя "Старик и море", прежде чем предположить, что он ловил женщин - "блондинок, рыжих или брюнеток", а не рыбу.

Еще одна запись, предположительно написанная 22-летней женщиной, описывает, как она была хостес в ресторане, когда встретила Эпштейна, который затем помог ей путешествовать по миру и встречаться со знаменитостями.

Есть также карикатура, на которой полуобнаженные женщины делают массаж Эпштейну, и фотографии животных, занимающихся сексом.

В "книге на день рождения" упоминаются видные фигуры, такие как бывший президент США Билл Клинтон и Питер Мандельсон, нынешний посол Великобритании в США.

Автор сообщения, якобы написанного Клинтоном, восхваляет "детское любопытство" Эпштейна и его "стремление изменить мир к лучшему".

Бывший президент США ранее настаивал на том, что он ничего не знал о проступках Эпштейна. Британский дипломат заявил, что очень сожалеет о встрече с Эпштейном.