Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Таможня Литвы сообщила о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против России

Граница Литвы и Беларуси. Архив
Граница Литвы и Беларуси. Архив Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По данным следствия, оборудование по очистке воды получали российские предприятия нефтяной промышленности.

РЕКЛАМА

Криминальная служба таможенного департамента Литвы сообщила о задержании 11 человек по подозрению в нарушении режима международных санкций против РФ.

В заявлении ведомства говорится о раскрытии "особо дерзкой схемы обхода международных санкций против России".

Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии и в координации с Евроюстом и Европолом.

По данным следствия, компания разработала сложную теневую схему поставки в Россию оборудование по очистке воды, предназначенного для использования российскими предприятиями нефтяной промышленности.

Формальным заказчиком и получателем товаров каунасской компании была компания из Португалии. Однако на самом деле товары перевозились в Болгарию, откуда должны были быть доставлены в Турцию, а затем в Россию.

"Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и изготовлено из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России. Сама каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализуемых в России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, которая входит в число самых быстрорастущих мировых нефтехимических компаний", - говорится в официальном заявлении.

Задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии. В ходе обыска было изъято несколько тонн оборудования стоимостью около €2 млн. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй — на пути к литовско-польской границе. Третья партия была задержана в Болгарии.

После допроса подозреваемые были отпущены, двум из них были назначены меры пресечения – письменное обязательство не покидать страну.

В сотрудничестве с португальскими и болгарскими полицейскими были также проведены обыски в этих странах. В Португалии – у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале – складе, где хранится продукция каунасской компании.

Досудебное расследование нарушения международных санкций, которое ведет Каунасская региональная прокуратура, продолжается.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Литва просит НАТО о поддержке ПВО после инцидентов с российскими беспилотниками

Литва зарегистрировала масштабный рост помех в работе сигналов GPS и обвиняет Россию

Прокуратура Литвы: поджог IKEA в Вильнюсе был организован спецслужбами РФ