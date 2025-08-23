Таможня Литвы сообщила о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против России

РЕКЛАМА

Криминальная служба таможенного департамента Литвы сообщила о задержании 11 человек по подозрению в нарушении режима международных санкций против РФ.

В заявлении ведомства говорится о раскрытии "особо дерзкой схемы обхода международных санкций против России".

Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии и в координации с Евроюстом и Европолом.

По данным следствия, компания разработала сложную теневую схему поставки в Россию оборудование по очистке воды, предназначенного для использования российскими предприятиями нефтяной промышленности.

Формальным заказчиком и получателем товаров каунасской компании была компания из Португалии. Однако на самом деле товары перевозились в Болгарию, откуда должны были быть доставлены в Турцию, а затем в Россию.

"Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и изготовлено из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России. Сама каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализуемых в России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, которая входит в число самых быстрорастущих мировых нефтехимических компаний", - говорится в официальном заявлении.

Задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии. В ходе обыска было изъято несколько тонн оборудования стоимостью около €2 млн. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй — на пути к литовско-польской границе. Третья партия была задержана в Болгарии.

После допроса подозреваемые были отпущены, двум из них были назначены меры пресечения – письменное обязательство не покидать страну.

В сотрудничестве с португальскими и болгарскими полицейскими были также проведены обыски в этих странах. В Португалии – у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале – складе, где хранится продукция каунасской компании.

Досудебное расследование нарушения международных санкций, которое ведет Каунасская региональная прокуратура, продолжается.