В Израиль пришло судно с гуманитарной помощью для Газы

Во вторник в израильский порт Ашдод зашло судно с 1200 тоннами продовольствия для сектора Газа. На нем — макароны, рис, детское питание и консервы.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Это новая попытка облегчить усугубляющийся гуманитарный кризис в анклаве, где многие голодают.

Перед отплытием из кипрского порта Лимассол судно под панамским флагом досмотрели израильские чиновники.

Около 700 тонн помощи было куплено на деньги, пожертвованные ОАЭ в фонд "Амальтея". Остальная помощь поступила из Италии, от правительства Мальты, мальтийского католического ордена и кувейтской неправительственной организации Al Salam Association.

Джалал Уддин, инженер-электрик на борту судна под панамским флагом, наблюдает за погрузкой контейнеров с гуманитарной помощью в порту Лимассола, 18 августа 2025 AP Photo

Помощь оказывается под руководством ООН, заявили в Министерстве иностранных дел Кипра. После разгрузки в Израиле сотрудники ООН доставят ее на склады и пункты питания, которыми управляет "Всемирная центральная кухня".

Эта благотворительная организация пользуется большим доверием в Газе, и именно она организовала первую доставку помощи в Газу с Кипра в прошлом году на борту буксирной баржи.

Корабли могут доставить гораздо большие объемы помощи, чем самолеты.

Десятки убитых в Газе

По данным местных больниц, во вторник в Газе были убиты по меньшей мере 26 человек.

В это число, как сообщается, входят по меньшей мере восемь человек, погибших в результате израильских атак на лагерь беженцев в Хан-Юнисе, и еще четверо — в результате нападения на лагерь в Дейр-эль-Балахе.

При этом накануне источник в ХАМАС заявил, что группировка приняла последнее предложение о прекращении огня в Газе. Израильские официальные лица пока не ответили.

Дым поднимается в небо после авиаудара израильской армии в Хан-Юнисе, 18 августа 2025 AP Photo

Израиль объявил о планах оккупации города Газа и других густонаселенных районов после того, как переговоры о прекращении огня зашли в тупик в прошлом месяце.

Этот шаг вызвал международное осуждение и усилил опасения по поводу усугубления гуманитарной катастрофы в Газе где усиливается голод.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг сообщения о голоде как "ложь", распространяемую ХАМАС. Однако ООН на прошлой неделе предупредила, что уровень недоедания в Газе является самым высоким с начала войны.

Рекордное число погибших сотрудников гуманитарных организаций

Между тем, в 2024 году в мире было убито рекордное количество гуманитарных работников — 383 человека, половина из них — в Газе,** сообщило во вторник гуманитарное управление ООН.

Его глава Том Флетчер заявил, что это должно стать тревожным сигналом.

"Нападения такого масштаба при нулевой ответственности являются позорным обвинением международного бездействия и апатии, — говорится в заявлении Флетчера. — Как гуманитарное сообщество, мы снова требуем, чтобы те, кто обладает властью и влиянием, действовали во имя человечности, защищали гражданское население и гуманитарных работников и привлекали виновных к ответственности".

Президент Палестинского общества Красного Полумесяца Юнис аль-Хатиб в видеоролике, опубликованном в соцсети X, сказал: "Палестинская гуманитарная миссия и работники гуманитарных организаций в Палестине подвергаются преднамеренным нападениям. Гуманитарных работников в Палетине убивают чаще, чем во время любой другой войны".

"Ни одно государство не должно оставаться безнаказанным. Ни одно государство не должно быть выше закона. Международное сообщество обязано защищать гуманитаных работников, остановить и обеспечить защиту человечества", — сказал он.

По данным базы данных по безопасности гуманитарных работников, число убийств гуманитарных работников выросло с 293 в 2023 году до 383 в 2024 году. Более 180 из них были убиты в Газе.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), цифры этого года не показывают признаков изменения тенденции к росту.

Одно из самых смертоносных нападений 2025 года произошло 23 марта в городе Рафах на юге Газы. Израильские войска убили 15 медиков и спасателей. Их тела были позже обнаружены в месте, которое ООН назвала "массовым захоронением".