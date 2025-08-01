ФБР открывает офис в Новой Зеландии, в Китае обеспокоены

Новая Зеландия не упомянула противодействие влиянию Китая в Тихоокеанском регионе в качестве задач открывающееся в Веллингтоне представительства ФБР. Министерство обороны страны заявило, что новое бюро займется борьбой с транснациональной преступностью и наркотрафиком; о Китае в заявлении Веллингтона не было сказано ни слова. На церемонию инаугурации в Новую Зеландию лично прибыл глава ФБР Каш Патель, уточнивший, что его ведомство считает приоритетом "присутствие всех странах разведальянса "Пять глаз".

Ленточка нового офиса перерезана.

Агентство "Рейтер" сообщило, что Патель говорил и о задаче противодействовать Китаю. В Пекине на это отреагировали резко негативно, но Веллингтон заявил, что не ждет ничьей реакции на свои суверенные решения.

Новая Зеландия и США - партнеры по альянсу "Пять глаз". До появления в Веллингтоне полноценного представительства там с 2017 года работал филиал ФБР.