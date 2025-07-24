Зеленский внёс в Раду изменённый антикоррупционный законопроект

Тысячи украинцев вышли на улицы, протестуя против закона, который, по их мнению, подрывает независимость важнейших антикоррупционных ведомств
В четверг президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новый законопроект, направленный на борьбу с коррупцией — в ответ на массовые протесты против недавно принятого закона. Критики одобренного Радой документа заявляют, что он подрывает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств Украины.
Пытаясь успокоить протестующих, Зеленский в четверг заявил о готовности внести в парламент откорректированный законопроект, который «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка» и «независимость антикоррупционных органов».
Среди прочего, новый проект отменяет подконтрольность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САПО) Генеральному прокурору страны — этот пункт вызвал волну критики.
Предыдущий документ был принят во вторник. Президент Украины пытался представить этот шаг как положительный, утверждая, что он приведет к ускорению расследований, увеличению числа обвинительных приговоров и уменьшению «российского влияния».
Однако тысячи украинцев вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства. Эти акции, продолжающиеся уже несколько дней, стали крупнейшими демонстрациями с момента полномасштабного вторжения России.
Помимо того, что голосование в парламенте Украины во вторник вызвало протесты внутри страны, оно также вызвало беспокойство в ЕС, куда Киев стремится вступить.
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос во вторник назвала закон «серьёзным шагом назад», подчеркнув, что функционирование НАБУ и САПО «необходимы» на пути Украины к членству в блоке.
Украинское отделение Transparency International также осудило решение парламента, заявив, что оно подрывает доверие международных партнёров.