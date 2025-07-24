Зеленский внёс в Раду изменённый антикоррупционный законопроект

В четверг президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новый законопроект, направленный на борьбу с коррупцией — в ответ на массовые протесты против недавно принятого закона. Критики одобренного Радой документа заявляют, что он подрывает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств Украины.

Пытаясь успокоить протестующих, Зеленский в четверг заявил о готовности внести в парламент откорректированный законопроект, который «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка» и «независимость антикоррупционных органов».

Среди прочего, новый проект отменяет подконтрольность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САПО) Генеральному прокурору страны — этот пункт вызвал волну критики.

Тысячи людей на улицах Киева, 23 июля 2025 г. AP Photo

Предыдущий документ был принят во вторник. Президент Украины пытался представить этот шаг как положительный, утверждая, что он приведет к ускорению расследований, увеличению числа обвинительных приговоров и уменьшению «российского влияния».

Однако тысячи украинцев вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства. Эти акции, продолжающиеся уже несколько дней, стали крупнейшими демонстрациями с момента полномасштабного вторжения России.

Помимо того, что голосование в парламенте Украины во вторник вызвало протесты внутри страны, оно также вызвало беспокойство в ЕС, куда Киев стремится вступить.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос во вторник назвала закон «серьёзным шагом назад», подчеркнув, что функционирование НАБУ и САПО «необходимы» на пути Украины к членству в блоке.

Украинское отделение Transparency International также осудило решение парламента, заявив, что оно подрывает доверие международных партнёров.