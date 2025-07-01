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Она назвала его "дядей". Премьер-министр Таиланда отстранена от должности из-за звонка

Протестующие собираются у Монумента Победы, требуя отставки премьер-министра Таиланда Петонгартана Чинаватры в Бангкоке, 28 июня 2025 года.
Протестующие собираются у Монумента Победы, требуя отставки премьер-министра Таиланда Петонгартана Чинаватры в Бангкоке, 28 июня 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
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Отстранение Пхэтхонгтхан Чиннават от власти повышает вероятность возобновления нестабильности в Таиланде, все еще хрупкой демократии, которая пережила несколько подобных приступов неопределенности.

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Конституционный суд Таиланда во вторник отстранил премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават от должности на время проведения этического расследования в связи с обвинениями в том, что она была слишком почтительна к высокопоставленному лидеру Камбоджи во время телефонного разговора, посвященного обсуждению недавнего пограничного спора, информация о котором просочилась в прессу.

В разговоре о напряженности на границе было слышно, как Чиннават обращается к Хун Сену, давнему другу ее отца, как к "дяде".

Она также призвала его не слушать командующего тайской региональной армией, который публично критиковал Камбоджу в связи с пограничным спором, и назвала его "противником".

Чиннават столкнулась с растущим недовольством по поводу ее поведения в споре, который привел к вооруженному столкновению 28 мая, в котором был убит один камбоджийский солдат.

Она попыталась разрядить напряженность в разговоре с председателем Сената Камбоджи и бывшим премьер-министром Хун Сеном, но вместо этого вызвала череду жалоб и публичных протестов со стороны критиков, которые обвинили ее в излишней заботливости.

Отстранение Чиннават от должности повышает вероятность возобновления нестабильности в Таиланде, все еще хрупкой демократии, которая пережила несколько подобных приступов неопределенности.

Председатель Сената Камбоджи Хун Сен выступает с речью во время своего визита в провинцию Оддармеантьей недалеко от границы Камбоджи и Таиланда, 26 июня 2025 г.
Председатель Сената Камбоджи Хун Сен выступает с речью во время своего визита в провинцию Оддармеантьей недалеко от границы Камбоджи и Таиланда, 26 июня 2025 г.AP Photo

В основе многих из них лежит обеспокоенность консервативного истеблишмента, включая военных, тем, что политическая династия, основанная отцом Чиннават, популярным, но вызывающим разногласия бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом, становится слишком влиятельной.

Она стала третьим членом своей семьи, занимавшим пост премьер-министра, и третьим, кто столкнулся с возможностью смещения до окончания срока полномочий.

Таксин Чиннават был отстранен от должности в результате переворота 2006 года и отправлен в изгнание, а его сестра, бывший премьер-министр Йинглак Чиннават, была отстранена от должности по решению суда в 2014 году, после чего вскоре произошел переворот.

Отстранение происходит в то время, когда страна сталкивается с экономическим спадом и растущим недовольством Пхэтхонгтхан Чиннават и ее партией "Пхыа Тхаи", а критики говорят, что деятельность ее правительства была недостаточно успешной.

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Во вторник судьи единогласно проголосовали за принятие к рассмотрению петиции, обвиняющей ее в нарушении этических норм, и 7-2 проголосовали за немедленное отстранение ее от исполнения обязанностей премьер-министра до вынесения решения.

Суд дал Пхэтхонгтхан Чиннават 15 дней на предоставление доказательств в поддержку ее версии.

Гнев из-за телефонного звонка не утихает

После решения суда Чиннават заявила, что смирится с процессом, и защитила свои действия.

"Я думала только о том, как избежать неприятностей, как избежать вооруженной конфронтации, чтобы солдаты не понесли никаких потерь. Я бы не смогла принять это, если бы сказала другому лидеру что-то, что могло бы привести к негативным последствиям", - сказала она.

Она также извинилась перед людьми, расстроенными утечкой информации, и вскоре покинула Дом правительства.

Сурия Джунгрунгруангкит, занимающий пост заместителя премьер-министра и министра транспорта, будет исполнять обязанности премьер-министра, сообщил официальный представитель правительства Чоусак Сиринил.

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават покидает Дом правительства в Бангкоке, 1 июля 2025 г.
Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават покидает Дом правительства в Бангкоке, 1 июля 2025 г.AP Photo

Тысячи протестующих, придерживающихся консервативных и националистических взглядов, провели в субботу митинг в центре Бангкока, требуя отставки Чиннават.

В ее отношении также ведется отдельное расследование другим ведомством в связи с утечкой записи звонка, и это дело также может привести к ее отставке.

Суды Таиланда, особенно Конституционный суд, рассматриваются как защитники роялистского истеблишмента, который использует их и номинально независимые органы, такие как Избирательная комиссия, чтобы обезвредить или потопить политических оппонентов.

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