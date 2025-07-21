Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Нефтепровод "Дружба". Архив
Нефтепровод "Дружба". Архив Авторское право  Copyright 2007 AP. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2007 AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами".

Венгрия, Сербия и Россия договариваются о строительстве нефтепровода в то время как на уровне ЕС принимаются санкции против РФ за военную агрессию против Украины и решается вопрос о снижении энергозависимости.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто назвал россиян "партнерами".

"Вместе с сербскими и российскими партнерами мы продвигаем строительство нового нефтепровода между Венгрией и Сербией. В то время как Брюссель запрещает российские энергоносители, разрывает связи и блокирует маршруты, нам нужно больше источников, больше маршрутов. Венгрия не станет жертвой этих катастрофических решений", - заявил Сийярто на платформе X.

В своем другом заявлении на платформе Facebook он обвинил Брюссель в принятии "ошибочных решений" и и "жестоком разрыве энергетических связей".

"Ряд ошибочных решений, принятых в Брюсселе, поставил Европу в очень сложное положение на международном энергетическом рынке. Сегодня цены на энергоносители в Европе в несколько раз выше, чем в остальном мире. Это неудивительно, учитывая то, как жестоко Брюссель разрывает энергетические связи, запрещает поставки российских энергоносителей и перекрывает маршруты поставок. Выход из этой ситуации - ввозить больше энергоносителей и строить больше транспортных путей. Сегодня мы обсуждаем с нашими сербскими и российскими коллегами строительство нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией", - заявил Сийярто.

"Брюссель хочет, чтобы расходы венгерских семей увеличились в два-четыре раза после отказа от российской нефти и природного газа. Мы этого не допустим, мы не должны закрывать транспортные маршруты", - цитируют слова Сийярто венгерские СМИ.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году и его пропускная способность составит 5 млн тонн в год. Согласно этому плану, Венгрия построит 180 км нефтепровода.

Россию на переговорах представил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила о "диверсификации", "независимости" и обсуждении "одного из важнейших стратегических энергетических проектов для Сербии". По ее словам, "альтернативный путь для снабжения сырой нефтью" означает "большую энергетическую безопасность, меньшую зависимость и более сильную позицию Сербии в регионе и Европе".

Министр сообщила, что проектно-техническая документация в Сербии находится на завершающей стадии, начала работ ожидается в начале следующего года.

Трубопровод протяженностью планируется построить между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом.

