Папа Лев XIV снова призвал "немедленно прекратить варварство этой войны"

К немедленному прекращению огня в Газе вновь призвал Папа Лев XIV в пригороде Рима Кастель-Гандольфо. Здесь находится летний дом понтифика, где он провёл двухнедельный отпуск.

Он выразил "глубокую скорбь в связи с нападением израильской армии на католический приход Святого Семейства в городе Газа" в четверг, в результате которого погибли три человека и еще 10, включая священника, получили ранения.

Я молюсь за жертв... К сожалению, этот акт усугубляет продолжающиеся военные нападения на гражданское население и места отправления культа в Газе. Я еще раз призываю к немедленному прекращению варварства этой войны и мирному урегулированию конфликта Лев XIV глава Римско-католической церкви

В воскресной молитве "Ангелус" понтифик в который раз призвал "международное сообщество соблюдать гуманитарное право и уважать обязательства по защите гражданского населения, а также запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение".

В результате обстрела католической церкви Святого Семейства в Газе также был повреждён комплекс, где сотни палестинцев укрывались от 20-месячной войны между Израилем и ХАМАС. Израиль выразил сожаление по поводу случившегося, назвав это "несчастным случаем". В ЦАХАл заявили, что проводится расследование.

Между тем в воскресенье 73 человека погибли в ожидании гуманитарной помощи, по данным палестинского Министерства здравоохранения. Как свидетельствуют репортёры АР, в больницу Шифа в Газе массово начали прибывать машины скорой помощи, выгружая раненых и убитых.

Тела палестинцев, погибших при попытке получить доступ к грузовикам с гумпомощью, въезжающим в северную часть Газы через КПП Зиким на границе с Израилем, 20 июля 2025 г. AP Photo

Эхаб Аль-Зеи рассказал, что ждал муки в пункте оказания помощи около КПП Зиким: “Мы ждали муки, мы хотели есть и пить, и вдруг к нам подъехали танки, окружили нас и начали стрелять".

Нафиз Аль-Наджар был ранен в результате нападения, он рассказал, что это была первая попытка доставить помощь через Зиким. “Мы были удивлены, когда танки открыли огонь, а солдаты и квадрокоптеры начали нас осаждать. Я был ранен в ухо и руку, а молодые люди убиты у меня на глазах".

По данным министерства здравоохранения Палестинской территории, более 150 человек получили ранения, некоторые из них, по данным больниц, находятся в критическом состоянии.

Не сразу стало ясно, были ли они убиты израильской армией или вооруженными формированиями.

Израильские военные заявили, что солдаты открыли огонь по многотысячному скоплению палестинцев на севере Газы, которые "представляли угрозу", и что им известно о некоторых жертвах, но цифры, о которых сообщается, намного выше, чем было установлено в ходе первоначального расследования.

ООН пытается уточнить, включены ли их объекты в приказ об эвакуации

В воскресенье ЦАХАЛ опубликовал новые распоряжения об эвакуации в центральных районах Газы. Сообщается, что в результате будет закрыта дорога между Дейр-эль-Балахом и южными городами Рафах и Хан-Юнис.

Представители ООН связалась с израильскими властями, чтобы уточнить, включены ли объекты объединённых наций в юго-западной части Дейр-эль-Балаха в воскресный приказ об эвакуации. По словам сотрудника ООН, говорившего на условиях анонимности, в предыдущих случаях на объекты ООН приказы об эвакуации не распространялись. По мнению экспертов, это решение серьёзно затруднит передвижение гуманитарных конвоев и гражданских лиц в Газе.

Военный представитель Авичай Адраи предупредил, что ЦАХАЛ будет "интенсивно" атаковать боевиков. Он призвал мирных жителей, в том числе тех, кто укрывается в палатках, направиться в район Муваси - временный палаточный лагерь на южном побережье Газы, который израильские военные объявили гуманитарной зоной.

Заявление сделано, когда Израиль и ХАМАС проводят переговоры о прекращении огня в Катаре. Международные посредники утверждают, что прорывов пока ждать не следует.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что расширение военных операций Израиля в Газе заставит ХАМАС пойти на переговоры, но эта тактика не даёт результатов вот уже несколько месяцев. Ранее израильские военные заявили, что контролируют более 65% территории сектора Газа.