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Таксин Чинават вернулся после 15-летнего изгнания и был арестован

Таксин Чинават по прибытии в аэропорт Бангкока, незадолго до ареста, 22 июля 2023 г.
Таксин Чинават по прибытии в аэропорт Бангкока, незадолго до ареста, 22 июля 2023 г. Авторское право Wason Wanichakorn/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вернулся в страну после 15-летнего изгнания, связанного с судимостью. В аэропорту Бангкока его встречали сотни ликующих сторонников. Вскоре после, вне телекамер, Чинавата арестовали.

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вернулся в страну после 15-летнего изгнания, связанного с судимостью. В аэропорту Бангкока его встречали сотни ликующих сторонников. 74-летний миллиардер  поприветствовал их, а затем поклонился портрету короля. 

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Вскоре после, вне телекамер, Чинавата арестовали. Находившийся у власти с 2001 по 2006 годы, а затем свергнутый в результате переворота, экс-премьер должен провести за решеткой восемь лет по трём рассмотренным в его отсутствие делам, согласно постановлению Верховного суда.

Общий срок наказания составляет десять лет, но два приговора были объединены. При этом аналитики отмечают, что возвращение к власти связанной с семьей Чинавата партии Pheu Thai даёт ему надежду на смягчение или сокращение срока наказания.

Арест экс-премьера совпал во вторник с назначением парламентом Таиланда нового главы правительства. Им стал Среттха Тхависин. 61-летний успешный бизнесмен получил большинство голосов как депутатов, так и сенаторов.

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