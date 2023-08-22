Таксин Чинават вернулся после 15-летнего изгнания и был арестован

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вернулся в страну после 15-летнего изгнания, связанного с судимостью. В аэропорту Бангкока его встречали сотни ликующих сторонников. Вскоре после, вне телекамер, Чинавата арестовали.

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вернулся в страну после 15-летнего изгнания, связанного с судимостью. В аэропорту Бангкока его встречали сотни ликующих сторонников. 74-летний миллиардер поприветствовал их, а затем поклонился портрету короля.

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Вскоре после, вне телекамер, Чинавата арестовали. Находившийся у власти с 2001 по 2006 годы, а затем свергнутый в результате переворота, экс-премьер должен провести за решеткой восемь лет по трём рассмотренным в его отсутствие делам, согласно постановлению Верховного суда.

Общий срок наказания составляет десять лет, но два приговора были объединены. При этом аналитики отмечают, что возвращение к власти связанной с семьей Чинавата партии Pheu Thai даёт ему надежду на смягчение или сокращение срока наказания.

Арест экс-премьера совпал во вторник с назначением парламентом Таиланда нового главы правительства. Им стал Среттха Тхависин. 61-летний успешный бизнесмен получил большинство голосов как депутатов, так и сенаторов.