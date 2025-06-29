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Президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта в Газе и потребовал от переговорщиков заключить соответствующее соглашение с тем, чтобы боевые действия в анклаве, которые идут уже 20 месяцев, наконец, прекратились. Известно, что переговоры Израиля с ХАМАС перешли в активную фазу после того, как ирано-израильская война, длившаяся 12 дней, завершилась перемирием.

AP, ссылаясь на израильского чиновника, пишет, что в ближайшие недели планируется поездка израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. А уже в ближайшие дни для обсуждения режима прекращения огня туда собирается приехать министр стратегического планирования Рон Дермер.

Буквально за несколько часов до того, как президент США выступил с призывом достичь перемирия в секторе Газа, Израиль нанёс по нему удар, в результате которого по меньшей мере 60 человек погибли, сообщили палестинские медучреждения.

Обстрелы начались в пятницу вечером и продолжались до утра субботы. По словам сотрудников больницы "Аль-Шифа", куда были доставлены тела жертв, 12 человек погибли возле стадиона "Палестина" в городе Газа, где размещались перемещённые лица, ещё восемь человек - в квартирах.

Более 20 тел были доставлены в больницу "Насер", по словам медицинских работников.

В результате удара, нанесённого в полдень субботы, на одной из улиц в восточной части города Газа погибли 11 человек, их тела были доставлены в больницу "Аль-Ахли".

"Мы работаем над проблемой"

"Заключите сделку в Газе. Верните заложников!!!" написал Трамп в соцсетях в воскресенье утром.

Двумя днями ранее он заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в течение следующей недели. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал: "Мы работаем над проблемой Газы и пытаемся её разрешить".

В Израиле группы поддержки, друзья и родственники остающихся в плену у ХАМАС людей, которых боевики захватили при кровавой вылазке 7 октября 2023 года, собрались на еженедельный митинг. Они требовали прекратить огонь и вернуть всех заложников домой.

С тех пор, как восьминедельное прекращение огня, достигнутое как раз в момент вступления Трампа в должность в начале этого года, было прервано, попытки сторон прийти к новому соглашению так и не увенчались успехом.

Представитель ХАМАС Махмуд Мердави обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что он тормозит переговорный процесс, так как настаивает на временном перемирии в обмен на освобождение только 10 заложников.

Группировка уверяет, что готова вернуть Израилю всех, если тот полностью выведет войска из Газы. Израиль отвергает это предложение, заявляя, что согласится прекратить войну, если ХАМАС капитулирует, разоружится и отправится в изгнание, от чего группировка отказывается.

Тем временем Трамп назвал процесс по делу о коррупции против Нетаньяху"политической охотой на ведьм" и указал на то, что и сам оказывался в подобной ситуации у себя в США. По славам Трампа, судебное разбирательство "из-за сущего пустяка" мешает переговорам о перемирии с ХАМАС и возвращении заложников, которые ведёт израильский премьер.

Несмотря на популярность американского лидера в Израиле, многие представители местной общественности и СМИ расценили это заявление как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Новые распоряжения об эвакуации в Газе

В воскресенье Нетаньяху планирует провести обсуждение на высоком уровне с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром. Цель: определить дальнейшие шаги в рамках возможного расширения наступления в секторе Газа, сообщают израильские СМИ, отмечая, что планируемая военная операция "отличается от всех предыдущих".

В воскресенье израильские военные отдали приказ о новой массовой эвакуации палестинцев из северной части Газы, где ЦАХАЛ и намерен усилить атаки.

В зону, которую должны покинуть жители входят многочисленные кварталы в восточной и северной частях города Газа, а также лагерь беженцев Джебалия.

По словам представителя ЦАХАЛ Авихая Эдраи, населению оттуда следует двигаться на юг, в район Аль-Маваси.

Правозащитные группы утверждают, что такое перемещение будет равносильно насильственному переселению.