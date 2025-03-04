Нетаньяху вновь предстал перед судом по делу о коррупции

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Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предстал перед окружным судом Тель-Авива, чтобы опровергнуть обвинения в коррупции, выдвинутые против него в ходе затянувшегося судебного процесса.

Это уже пятнадцатое слушание по этому делу из 24, назначенных судом.

Нетаньяху стал первым действующим израильским лидером, выступившим в качестве обвиняемого в уголовном процессе, который начался 24 мая 2020 года, но был отложен из-за войны между еврейским государством и ХАМАС.

На премьера заведено три отдельных дела о коррупции, которые были возбуждены в 2019 году. Обвинения касаются:

незаконного получения подарков,

попыток подкупа двух разных СМИ с целью добиться более благоприятного освещения своей деятельности.

В частности, Нетаньяху обвиняют в том, что он принял от миллиардера и голливудского магната Арнона Мильчана сигары и шампанское на десятки тысяч долларов в обмен на помощь в бизнесе.

Нетаньяху предположительно оказал услуги в сфере регулирования на сумму около 475 000 евро телекоммуникационной компании Bezeq, владеющей новостным сайтом Walla.

Взамен, как утверждают прокуроры, он добивался положительного освещения в СМИ себя и своей жены Сары.

Как сообщает издание Jerusalem Post, в ходе заседания во вторник адвокат защиты Амит Хадад указал суду на случаи, когда Walla выставляла премьера в невыгодном свете и даже назвал одно из интервью 2015 года "засадой".

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Премьера также обвиняют в аналогичной попытке заручиться благосклонностью израильского издания "Едиот Ахронот".

Нетаньяху отрицает свою вину и утверждает, что кампания против него организована враждебными СМИ и предвзятыми прокурорами, стремящимися отстранить его от власти.

За взяточничество израильскому премьеру может грозить до десяти лет тюрьмы, за мошенничество и злоупотребление доверием – до трёх лет.

Судебный процесс, который длится уже пятый год, пока далёк от завершения: впереди ещё как минимум 9 заседаний.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшая война в Газе отложили судебный процесс, но он был возобновлён в декабре прошлого года.

После победы на выборах 2022 года правительство Нетаньяху, в которое вошли ультраправые партии, попыталось ограничить полномочия суда с помощью судебной реформы, что вызвало массовые протесты в Израиле и международные опасения за будущее демократии в стране.

Нетаньяху отрицает какую-либо связь между реорганизацией судебной системы и его судебным процессом.

Помимо юридических неприятностей на родине, Нетаньяху теоретически грозит трансфер в Гаагу. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра и его бывшего министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе.

При этом некоторые страны-подписанты Римского статута, например, Польша, Венгрия и Франция, заявили, что не будут задержать главу израильского правительства, если он окажется на их территории.