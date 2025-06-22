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Пентагон: иранских ядерных амбиций больше нет

Иран обещает Америке суровый ответ.
Иран обещает Америке суровый ответ. Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В США назвали операцию против ядерных объектов Ирана ошеломляющим успехом. Тегеран предупредил, что нападавших ждет суровый ответ.

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Совет безопасности ООН анонсировал экстренное заседание из-за американских ударов по ядерным объектам Ирана, сообщило российское постпредство. Запрос об поступил из Тегерана.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в результате атаки США ядерные амбиции Ирана уничтожены. Он назвал операцию "невероятно успешной", подчеркнув, что удары не были нацелены на армию или гражданское население.

В Тегеране на вмешательство в конфликт с Израилем американцев отреагировали обещаниями сурового ответа. Министр иностранных дел Аббас Арагчи уточнил, что Вашингтон нарушил международное соглашения и что устав ООН позволяет его стране защищаться. Как именно, пока неясно. Сообщается, что в перечне вариантов - закрытие Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.

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Недавний удар США по трем ядерным объектам в Иране, несомненно, будет обсуждаться в понедельник на встрече Арагчи с Владимиром Путиным. Россия и Иран ранее подписали договор о стратегическом партнерстве, но в нем нет пункта о военной взаимопомощи.

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