Пентагон: иранских ядерных амбиций больше нет

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Совет безопасности ООН анонсировал экстренное заседание из-за американских ударов по ядерным объектам Ирана, сообщило российское постпредство. Запрос об поступил из Тегерана.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в результате атаки США ядерные амбиции Ирана уничтожены. Он назвал операцию "невероятно успешной", подчеркнув, что удары не были нацелены на армию или гражданское население.

В Тегеране на вмешательство в конфликт с Израилем американцев отреагировали обещаниями сурового ответа. Министр иностранных дел Аббас Арагчи уточнил, что Вашингтон нарушил международное соглашения и что устав ООН позволяет его стране защищаться. Как именно, пока неясно. Сообщается, что в перечне вариантов - закрытие Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.

Недавний удар США по трем ядерным объектам в Иране, несомненно, будет обсуждаться в понедельник на встрече Арагчи с Владимиром Путиным. Россия и Иран ранее подписали договор о стратегическом партнерстве, но в нем нет пункта о военной взаимопомощи.