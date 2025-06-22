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Вооруженные силы Ирана заявили, что нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион, после атак США на ключевые ядерные объекты в Исламской Республике.

«Двадцатая волна операции «Честное обещание 3» началась с использования комбинации жидкостных и твердотопливных ракет большой дальности с разрушительной мощью боеголовок», — говорится в заявлении вооруженных сил, цитируемом информационным агентством Fars.

В нем также говорится, что целями стали аэропорт, «биологический исследовательский центр», логистические базы и различные уровни центров управления и контроля.

Ракеты поразили жилые районы Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы.

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что в результате последних иранских ракетных ударов в больницы поступили 86 пострадавших.

Реакция России

Москва "решительным образом осуждает" нанесенные США удары по ядерным объектам Ирана, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В ведомстве назвали "безответственным" решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось.

В МИД РФ обеспокоены последствиями американской атаки, в том числе радиологическими. Но уже сейчас очевидно, считают на Смоленской площади, что начался виток опасной эскалации,** чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности.

Также стало известно, что в воскресенье в Москву прилетит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, где у него запланирована встреча с преиздентом Владимиром Путиным.

«У нас стратегическое партнерство, мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции», — сказал Аракчи, имея в виду Россию.

"Эвакуация" трёх ядерных объектов до ударов

До ударов США Иран эвакуировал три ядерных объекта, заявил Reuters заместитель главы иранской государственной телерадиовещательной компании Хасан Абедини.

«Запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров, и там не осталось никаких материалов, которые, если бы на них нацелились, могли бы вызвать радиацию и нанести вред нашим соотечественникам».

Как выглядит ядерный объект Фордо после ударов США

Спутниковые снимки, сделанные после американской атаки и проанализированные Associated Press, показывают повреждения входов на объект в Фордо, который находится глубоко в горе, а в воздухе висит светло-серый дым.

На снимках Planet Labs PBC также видны повреждения самой горы, по-видимому, блокирующие входные туннели, а это значит, что Ирану придется раскапывать объект, чтобы добраться до подземной части объекта.

США не планируют смену режима в Иране

США передали Ирану заявление, что удары по его ядерным объектам были единичной акцией, а не стартом кампании по смене власти. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон через арабские страны уведомил Тегеран о прекращении атак. Арабские представители также заявили WSJ, что США дали понять — у них нет планов по свержению иранского руководства. Кроме того, через посредников американская сторона призвала Иран возобновить переговоры по ядерной сделке. В то же время, как отмечает WSJ, страны Персидского залива готовятся к возможному обострению конфликта.

Хуситы готовы к атакам на суда США

Йеменские хуситы заявили о готовности атаковать судоходство в Красном море после ударов США по Ирану.

Правительство йеменских повстанцев заявило, что поддерживает данное его вооруженным крылом днем ​​ранее обещание нанести удары по американским кораблям в Красном море, если Вашингтон нанесет удары по Ирану.

«Мы подтверждаем приверженность Республики Йемен заявлению вооруженных сил о том, что они готовы атаковать американские корабли и военные суда в Красном море», — говорится в заявлении правительства после того, как Соединенные Штаты начали атаку на Иран.

США ожидают ответа Ирана

Администрация Дональда Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, заявили NBC News два источника в Пентагоне и высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Дипломатия невозможна"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье осудил атаки США на ключевые ядерные объекты, назвав их «возмутительными», и заявил, что его страна имеет право защищать свой суверенитет.

Также Аракчи заявил, что дипломатия невозможна после удара США по его ядерным объектам. Глава МИД Ирана выступает в Стамбуле перед журналистами.

По его словам, хотя «дверь к дипломатии» всегда должна быть открыта, «сейчас это не так».

Реакция МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ написал в сети X, что, учитывая вмешательство США в израильско-иранскую войну, он созовет экстренное заседание Совета управляющих в понедельник.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, в последние дни стал объектом критики со стороны Ирана за то, что Исламская Республика назвала противоречивыми заявлениями, которые спровоцировали первоначальную атаку Израиля.