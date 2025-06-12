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Узбекистан отпраздновал первый в своей истории выход на Чемпионат мира по футболу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и национальная футбольная команда на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и национальная футбольная команда на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года. Авторское право Courtesy of Uzbekistan President’s Office
Авторское право Courtesy of Uzbekistan President’s Office
By Akis Tatsis in Tashkent
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После семи неудачных попыток сборная Узбекистана по футболу получила право на участие в Чемпионате мира, разгромив команду Катара.

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Узбекистан отпраздновал победу над Катаром со счётом 3:0 в заключительном матче отборочного тура Чемпионата мира-2026, став первой среднеазиатской страной, квалифицировавшейся на мировое первенство по футболу.

"Белые волки" уже обеспечили себе путёвку на турнир в прошлый четверг, сыграв вничью 0:0 с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Этот результат гарантировал им одно из двух первых мест в группе А наряду с Ираном.

С момента обретения независимости после распада Советского Союза в 1991 году, сборная Узбекистана семь раз пыталась пробиться на ЧМ, но безрезультатно. Единственным крупным футбольным достижением команды считается победа на Азиатских играх в 1994-м.

Фейерверк над стадионом "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года.
Фейерверк над стадионом "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года.Courtesy of Uzbekistan President’s Office

Победу над Катаром на стадионе "Бунёдкор" в столице Узбекистана Ташкенте во вторник обеспечили своими голами Элдор Шомуродов, Игорь Сергеев и Азиз Тургунбоев. Узбекистан занял второе место в группе А с 21 очком, уступив Ирану, у которого 23 очка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наблюдал за матчем с трибуны в компании с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Болгарии Руменом Радевым, а также несколькими главами правительств стран Центральной Азии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Болгарии Руменом Радевым на матче, 10 июня 2025 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Болгарии Руменом Радевым на матче, 10 июня 2025 года.Courtesy of Uzbekistan President’s Office

Накануне Фицо, Радев и десятки иностранных высокопоставленных лиц и инвесторов приняли участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

После игры Мирзиёев наградил членов сборной и тренерского штаба за выход в ЧМ, присвоив им почётное звание "гордость Узбекистана" и подарив автомобили.

"Они проявили настоящее мужество и упорство, и наш народ понял, что их мечта сбывается", - сказал узбекский лидер.

Болельщики ликуют на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года.
Болельщики ликуют на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, Узбекистан, 10 июня 2025 года.Courtesy of Uzbekistan President’s Office

"Я убеждён, что это историческое достижение объединяет наш народ на пути к благородным целям, является символом вдохновения для тысяч молодых людей, ещё больше повышает международный престиж Узбекистана", - добавил он.

В прошлом году Узбекистан впервые отобрался на футбольный турнир Олимпийских игр.

Несмотря на то, что большая часть команды играет во внутренней лиге страны, в её составе есть несколько звёзд из Европы, таких как нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов и защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

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Чемпионат мира пройдёт в июне 2026 года в США, Канаде и Мексике. Страны-хозяйки автоматически получили право сразиться на турнире. Помимо них путёвку на мундиаль уже имеют Аргентина, Иран, Новая Зеландия и Япония. Вместе с Узбекистаном по результатам недавних матчей к ним добавились Южная Корея, Австралия, Бразилия, Эквадор и Иордания, которая тоже впервые в своей истории вошла в ранг сильнейших команд мира.

Турнир впервые пройдёт в расширенном составе: вместо привычных 32 в нём примут участие 48 команд.

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