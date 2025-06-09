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Сборная Португалии победила Испанию в серии пенальти со счетом 5:3 и выиграла финал Лиги наций УЕФА. Основное и дополнительное время матча не выявили победителя - 2:2.

После того как Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Витинья и Гонсалу Рамуш реализовали свои 11-метровые, голкипер Португалии Диогу Кошта парировал удар испанского игрока Альваро Мораты, а Рубен Невеш принес своей команде победу.

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отражает пенальти, нанесенный испанцем Альваро Моратой во время финального матча Лиги наций по футболу между Португалией и Испанией Michael Probst/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Для Португалии это второй трофей Лиги Наций после успеха в первом розыгрыше в 2019 году.

Победа над действующими чемпионами Европы далась подопечным Роберто Мартинеса с большим трудом, им пришлось дважды отыгрывался по ходу встречи.

Причем во второй раз равновесие восстановил Криштиану Роналду - на 61-й минуте он сравнял счет, забив свой рекордный 138-й гол за сборную Португалии.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес AP Photo

На 88-й минуте 40-летний форвард покинул поле под бурные аплодисменты.

Испания считалась фаворитом матча, и поначалу владела преимуществом. На 21-й минуте Мартин Субименди открыл счет. И хотя через 5 минут Нуну Мендеш его сравнял, пробив низом в дальний угол, на перерыв команды ушли с испанским преимуществом на табло. Микель Оярсабаль поразил ворота Диогу Кошты на 45-й минуте после того, как Педри вывел его на ударную позицию.

Ламин Ямаль и его партнеры довольствовались вторым местом Martin Meissner/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ламин Ямаль, испанский футбольный вундеркинд и фаворит на получение "Золотого мяча", в финале не блистал - его во многом выключил из игры португальский защитник Мендеш. А в дополнительное время Луис де ла Фуэнте заменил явно уставшего 17-летнего игрока.

Французы заняли третье место

Ранее в воскресенье Килиан Мбаппе привел сборную Франции к победе над Германией со счетом 2:0 в Штутгарте и обеспечил ей третье место.

Нападающий мадридского "Реала" забил один гол и отдал голевую передачу на Майкла Олисе.

Этот гол стал для Мбаппе 50-м за сборную Франции в международных соревнованиях.