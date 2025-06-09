Футболисты сборной Португалии во второй раз завоевали главный трофей Лиги наций. Один из голов забил 40-летний форвард Криштиану Роналду
Сборная Португалии победила Испанию в серии пенальти со счетом 5:3 и выиграла финал Лиги наций УЕФА. Основное и дополнительное время матча не выявили победителя - 2:2.
После того как Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Витинья и Гонсалу Рамуш реализовали свои 11-метровые, голкипер Португалии Диогу Кошта парировал удар испанского игрока Альваро Мораты, а Рубен Невеш принес своей команде победу.
Для Португалии это второй трофей Лиги Наций после успеха в первом розыгрыше в 2019 году.
Победа над действующими чемпионами Европы далась подопечным Роберто Мартинеса с большим трудом, им пришлось дважды отыгрывался по ходу встречи.
Причем во второй раз равновесие восстановил Криштиану Роналду - на 61-й минуте он сравнял счет, забив свой рекордный 138-й гол за сборную Португалии.
На 88-й минуте 40-летний форвард покинул поле под бурные аплодисменты.
Испания считалась фаворитом матча, и поначалу владела преимуществом. На 21-й минуте Мартин Субименди открыл счет. И хотя через 5 минут Нуну Мендеш его сравнял, пробив низом в дальний угол, на перерыв команды ушли с испанским преимуществом на табло. Микель Оярсабаль поразил ворота Диогу Кошты на 45-й минуте после того, как Педри вывел его на ударную позицию.
Ламин Ямаль, испанский футбольный вундеркинд и фаворит на получение "Золотого мяча", в финале не блистал - его во многом выключил из игры португальский защитник Мендеш. А в дополнительное время Луис де ла Фуэнте заменил явно уставшего 17-летнего игрока.
Французы заняли третье место
Ранее в воскресенье Килиан Мбаппе привел сборную Франции к победе над Германией со счетом 2:0 в Штутгарте и обеспечил ей третье место.
Нападающий мадридского "Реала" забил один гол и отдал голевую передачу на Майкла Олисе.
Этот гол стал для Мбаппе 50-м за сборную Франции в международных соревнованиях.