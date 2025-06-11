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Король Испании приветствовал единство НАТО во время официального визита в Румынию

Филипп VI, король Испании
Филипп VI, король Испании Авторское право Santiago Mazzarovich/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Santiago Mazzarovich/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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"В Румынии, которая ежедневно ощущает последствия войны в Украине после вторжения России, - я хочу подтвердить решимость Испании продолжать оказывать поддержку украинскому народу в защите фундаментальных принципов и ценностей, которые мы разделяем будучи европейцами", - Филипп VI, король Испании.

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Король Испании Филипп VI в ходе визита в Румынию посетил базу НАТО в Чинку. Его сопровождал президент Румынии Никушор Дан. База занимает площадь в более чем три тысячи гектаров и является одним из важнейших центров подготовки военных альянса в Центральной и Восточной Европе.

Никушор Дан, президент Румынии: "Присутствие испанских войск в Румынии в составе боевой группы Альянса является наглядным доказательством приверженности Мадрида коллективной обороне и сдерживанию любой угрозы региональной стабильности. Вместе мы сделаем Европу безопаснее".

Филипп VI, король Испании: "Я уверен, что связи, сформированные здесь, сохранятся на протяжении всей карьеры наших военнослужащих. Это еще один способ построить Европу. В этом духе и именно здесь, в Румынии - стране, которая каждый день ощущает последствия войны в Украине после вторжения России, - я хочу подтвердить решимость Испании продолжать оказывать поддержку украинскому народу в защите фундаментальных принципов и ценностей, которые мы все разделяем будучи европейцами".

Никушор Дан поблагодарил короля за поддержку румын, работающих в Испании, а Филипп VI отметил вклад румын в развитие испанского общества.

Михаэла Барбу, Euronews: "Испанские солдаты, дислоцированные в боевой группе в Чинку, получили возможность пообщаться с испанским монархом. Речь идет о 200 испанских военнослужащих, которые находятся здесь, в Румынии, с осени прошлого года".

Боевая группа в Чинку состоит из почти 2 000 иностранных солдат, большинство из которых французы - более 1 000. Группа была создана в 2022 году, после начала войны в Украине, в рамках мер НАТО по укреплению безопасности восточного фланга альянса.

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