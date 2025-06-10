Зеленский: "Больше всего я хочу мира. Нет ничего важнее"

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Журналист Válasz Online Саболч Вёрёш, из Венгрии, регулярно освещающий войну в Украине, взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Разговор состоялся после того как Россия нанесла один из крупнейших с февраля 2022 года ударов беспилотниками и ракетами по Киеву и Харькову. Зеленский сообщил, что в курсе версии о том, что это - якобы ответ на украинскую операцию "Паутина", в ходе которой был уничтожен, по его данным, 41 российский самолет. Однако с такой трактовкой украинский лидер не согласен; так говорят, отметил он, "лишь те, кто не понимают сути дела это не первый месяц войны и Россия поступает с нами так уже много лет".

Украинский президент убежден, что Путин не хочет прекращать войну и ищет предлоги для дальнейшей агрессии, что он стремится оккупировать страну, покончить с ее независимостью - "уничтожить не наши города, а саму украинскую нацию и государственность; его о цель - сделать нас несуществующими", заявил Зеленский.

Вот о чем еще говорили венгерский журналист и президент Украины.

Киев хочет мира, но будет вести переговоры по территориальным вопросам лишь на фоне прекращения огня

Владимир Зеленский заявил, что устойчивый мир станет возможным, когда государства, способные оказать давление, поймут реальные цели Путина,а до тех пор обсуждать можно лишь превращение огня.

Говоря о мирных переговорах в Стамбуле, Зеленский считает, что члены российской делегации стремятся улучшить настрой западных партнеров в отношении Москвы и что они - профессиональные лжецы и манипуляторы. Глава государства заявил, что подготовленный ко второму раунду украинский меморандум является основой для переговоров и что украинская делегация "имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов (возвращения пленных и похищенных детей), а также прекращения огня с опорой на положения меморандума. Но у переговорщиков от Украины нет полномочий на обсуждение суверенитета и территориальной целостности страны. "Это мое дело - говорить о территориях - и дело Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим", - заявил Зеленский.

Зеленский также дал понять, что признания де-юре оккупированных регионов российскими не будет и что территориальные вопросы должны решаться через дипломатию, а не на поле боя.

Операция "Паутина" и методика давления на Путина

В интервью также уточняется, что украинская армия действует на контрактной основе и что, хотя в начале войны в ВСУ набрали солдат из нескольких стран, их количество несравнимо с 12 тысячами северокорейцев, завербованных для России. "Мы можем мобилизовать 27 000 солдат в месяц, русские - 40-50 000, потому что у них больше потерь", - отметил лидер Украины. "Операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии, - уточнил он. - . А также деньги и давление. И санкции будут направлены на те самые средства, которые русские используют для финансирования войны".

Зеленский рассказал о переговорах с Трампом в феврале. "В феврале я сказал президенту Трампу, как повлиять на Путина: "Вот пакет с вооружением, ракетами. У нас есть пусковой ключ к ним. Договоритесь о перемирии или мы отдадим ключи украинцам. Возможно, это не понравится Путину, но нельзя вести говорить о территориях, пока нет перемирия", - заметил президент Украины.

Он добавил, что и другие страны могли бы применить аналогичный подход к Путину в случае, если тот откажется прекратить огонь.

Орбан и его миротворческая миссия

Говоря про Виктора Орбана, глава украинского государства отметил, что позиция премьер-министра Венгрии не отражает позицию венгерского общества в целом, так как Орбан, по его словам, настроен антиукраински и антиевропейски. Зеленский подчеркнул, что всегда стремился к продуктивному диалогу с Орбаном, но считает, что политик своими действиями и поступками нарушает границы суверенитета Украины.

Обсуждалась и прошлогодняя поездка Орбана, которую он сам назвал миротворческой миссией: тогда венгерский премьер говорил с Путиным в Москве, посетив до этого Киев. Зеленский заметил, что не был в курсе визита Орбана в Москву, но в Кремле, вероятно, знали, что он едет. "Это честные отношения? Нет, - резюмирует Зеленский. - Он едет в другое место, чтобы говорить о нас. Конечно, он волен ехать куда угодно, он лидер суверенной страны, но он отправился говорить о войне, которая затрагивает нас, украинский народ. Он мог бы нам об этом сказать".

Шпионский скандал

Напомним, что 9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии сети венгерской военной разведки, действующей на территории Закарпатья, и сообщила о задержании двух бывших украинских военнослужащих, подозреваемых в сборе военной информации для Венгрии. В ответ Будапешт выслал из Венгрии двух украинских дипломатов, а министр иностранных дел Петер Сийярто назвал обвинения Киева "пропагандой" и отрицал получение какой-либо официальной информации по этому делу.

В интервью Válasz Online Зеленский отметил, что располагает фотографиями и видеозаписями различных встреч на территории Венгрии, организованных венгерскими спецслужбами, и что Украина готова их обнародовать "Я не хочу никому угрожать, но у нас действительно есть все", - заявил в интервью Зеленский.

"Последняя передача информации была 25 марта этого года. Почему нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? - задается вопросом украинский лидер. - Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили там зенитно-ракетный комплекс Sz-300? Потому что именно это их интересовало!"

Зеленский сообщил, что "задал вопрос представителям НАТО, просили ли они венгров собирать данные о таких вещах и что они ответили, что нет. Я президент страны, находящейся в состоянии войны, - как бы вы отреагировали на моем месте? Я не обвиняю Виктора, я обвиняю их спцеслужбы".

В конце интервью Зеленский заявил, что его мечта - мирная Украина. "У меня нет других планов. Я действительно этого хочу. Мира. Убежден, что Украина восстановится с помощью других стран Для меня нет ничего важнее".