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Четверо японских солдат ранены в результате взрыва на американской базе на Окинаве

Архив: американский истребитель F-35 Lightning II взлетает с аэродрома авиабазы Кадена на японском острове Окинава, 24 августа 2023 г.
Архив: американский истребитель F-35 Lightning II взлетает с аэродрома авиабазы Кадена на японском острове Окинава, 24 августа 2023 г. Авторское право AP Photo/Hiro Komae
Авторское право AP Photo/Hiro Komae
By Euronews и AP
Опубликовано
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По словам местных властей, взрыв произошёл, когда специализирующиеся на обращении со взрывчаткой военнослужащие работали на складе неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Четверо японских солдат пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов на военной базе США, расположенной на южном японском острове Окинава.

Травмы военнослужащих не представляют угрозы для жизни, сообщили в понедельник местные чиновники: все пострадавшие получили ранения пальцев рук. В заявлении префектуры говорится, что американские солдаты к инциденту не причастны. Начато официальное расследование причин аварии.

Известно, что взрыв раздался, когда японские военнослужащие работали на объекте, принадлежащем префектуре Окинавы. На этом складе авиабазы Кадена временно хранятся найденные на острове неразорвавшиеся боеприпасы, в основном военного времени, поскольку на Окинаве произошло одно из самых ожесточённых сражений Второй мировой войны.

Объединенный штаб сил самообороны заявил, что одно из устройств взорвалось внезапно, когда солдаты осматривали его на объекте. Телеканал NHK в свою очередь сообщил, что взрыв произошел, когда солдаты пытались удалить ржавчину.

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Этот инцидент - первый с момента запуска в 1974 году подразделения японской армии по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Сотни тонн несдетонировавших бомб военного времени, многие из которых были сброшены американскими военными, захоронены по всей Японии. На них периодически наталкиваются в ходе строительных работ.

По некоторым оценкам, на Окинаве осталось до 1856 тонн неразорвавшихся американских бомб. Одна из них сдетонировала в октябре в коммерческом аэропорту на юге Японии, в результате чего образовалась большая воронка и были приостановлены десятки рейсов.

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