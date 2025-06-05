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США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

Сектор Газа
Сектор Газа Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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14 других членов Совбеза, состоящего из 15 государств, проголосовали за резолюцию, в которой гуманитарная ситуация в Газе характеризуется как "катастрофическая" и содержится призыв к Израилю снять все ограничения на доставку помощи.

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США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, поскольку она не связана с освобождением заложников.

В резолюции также не осуждается смертоносная атака ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года и не говорится, что радикальная группировка должна разоружиться и уйти из Газы - два других требования США.

14 других членов Совбеза, состоящего из 15 государств, проголосовали за резолюцию, в которой гуманитарная ситуация в Газе также характеризуется как "катастрофическая" и содержится призыв к Израилю снять все ограничения на доставку помощи 2,1 миллионам палестинцев, проживающих на этой территории.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не поддержат никакую меру, которая не осуждает ХАМАС и не призывает ХАМАС разоружиться и покинуть Газу. Эта резолюция подорвет дипломатические усилия по достижению прекращения огня, отражающего реальное положение дел на местах, и придаст силы ХАМАС", - заявила перед голосованием исполняющая обязанности постпреда США в ООН Дороти Ши.

Постпред Израиля в ООН Данни Данон обратился к членам Совбеза, проголосовавшим за проект: "Вы выбрали умиротворение и покорность. Вы выбрали путь, который не ведет к миру. Только к еще большему террору".

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