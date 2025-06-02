Теракт в Колорадо: местных израильтян облили горючим

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Шесть человек в возрастет от 67 до 88 лет получили ожоги и повреждения в Колорадо, где мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в участников шествия в поддержку заложников в Газе Run for Their Lives.

В ФБР уже сообщили, что рассматривают инцидент как теракт. Задержанный - выходец из Египта Мохамед Сабри Солиман. По данным СNN, во время нападения он выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!". Сообщается, что ранее мужчина просил убежища в США, но получил отказ в праве на въезд в страну. Как он попал в Америку, уточняется.

Движение Run for Their Lives организовано живущими в США израильтянами и призвано показать, что находящиеся в руках ХАМАС пленники не забыты. Участники сообщества еженедельно проводят шествия и другие мероприятия.

Израильские власти назвали случившееся проявлением "чистого антисемитизма", а посол Израиля в ООН написал в соцсетях, что "террор в отношении евреев не останавливается на границе Газы". 21 мая в Вашингтоне перед еврейским музеем были расстреляны два сотрудника посольства Израиля. При задержании стрелок также кричал "Свободу Палестине".