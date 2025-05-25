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Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле "1000 на 1000"

Украинский солдат разговаривает по телефону со своим родственником после возвращения из плена во время обмена военнопленными между Россией и Украиной, суббота, 24 мая 2025 года.
Украинский солдат разговаривает по телефону со своим родственником после возвращения из плена во время обмена военнопленными между Россией и Украиной, суббота, 24 мая 2025 года. Авторское право AP Photo/Evgeniy Maloletka
Авторское право AP Photo/Evgeniy Maloletka
By Evelyn Ann-Marie Dom
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Киев и Москва договорились об обмене военнопленными во время переговоров в Стамбуле на прошлой неделе.

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В воскресенье Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны РФ.

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - отметили в российском минобороны.

Обмен "1000 на 1000" стал шестым по счету в этом году и 65-м с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан, еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Люди держат фотографии своих пропавших родственников в надежде, что освобожденные украинские солдаты узнают их и расскажут об их судьбе. Украина, 24 мая 2025 года
Люди держат фотографии своих пропавших родственников в надежде, что освобожденные украинские солдаты узнают их и расскажут об их судьбе. Украина, 24 мая 2025 годаEvgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Накануне Украина и Россия обменялись сотнями военнопленных в рамках второго этапа масштабного обмена между странами.

Обе стороны освободили по 307 военнослужащих, спустя день после того, как на первом этапе в пятницу были освобождены 390 бойцов и гражданских лиц.

"Среди тех, кто вернулся сегодня, - солдаты нашей армии, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем официальном канале в Telegram.

Большинство освобожденных украинских солдат были взяты в плен в Донецкой области, некоторые - еще в 2022 году, отметил украинский лидер в дополнительном видеообращении.

Он добавил, что остальные были захвачены на территории Херсонской, Запорожской, Харьковской и Луганской областей.

Российские военнослужащие позируют после возвращения из плена в результате обмена между Россией и Украиной в Беларуси, суббота, 24 мая 2025 года.
Российские военнослужащие позируют после возвращения из плена в результате обмена между Россией и Украиной в Беларуси, суббота, 24 мая 2025 года.AP/Russian Defence Ministry

За последние два дня домой вернулись в общей сложности 697 украинцев и столько же россиян. Третий и заключительный этап, запланированный на воскресенье, завершит крупнейший обмен военнопленными между Киевом и Москвой с начала войны более 3 лет назад.

Стороны договорились об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны во время переговоров в Стамбуле на прошлой неделе. Это редкий момент сотрудничества между двумя странами, которые уже много раз терпели неудачу в достижении соглашения о прекращении огня.

Однако обмен не привел к прекращению боевых действий. Две ночи подряд по ударом Киев - более 20 человек пострадали, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В результате российской атаки в Житомирской области погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет, 10 человек пострадали, в Хмельницкой области - 4 погибших и 5 раненых.

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Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине около 300 боевых беспилотников и более 60 ракет.

Минобороны РФ заявляет, что минувшей ночью перехватило 120 украинских дронов - в том числе над Московской, Тульской, Брянской и Тверской областями.

"Россия наполняет каждый день ужасами и убийствами, она просто затягивает войну", - сказал Зеленский в видеообращении в субботу.

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Последствия российской атаки в Киеве, Украина, суббота, 24 мая 2025 года.
Последствия российской атаки в Киеве, Украина, суббота, 24 мая 2025 года.Alex Babenko/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Украина готова к любой форме дипломатии, которая принесет реальные результаты. Мы готовы к любым шагам, которые могут гарантировать настоящую безопасность. Это Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна стать временем для действий, направленных на усиление давления на Россию - другими словами, направленных на обеспечение мира".

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