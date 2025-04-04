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Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, без уведомления удалило тысячи имен из списков погибших в обновленном мартовском отчете о жертвах войны, утверждается в исследовании, проведенном двумя различными учреждениями.

Около 3 400 ранее идентифицированных смертей из отчетов за август и октябрь 2024 года больше нельзя найти в PDF-файлах, опубликованных ранее министерством, которое не делает различий между комбатантами и гражданскими лицами.

Среди тех, кого больше нет в списке, более тысячи детей, говорится в двух исследовательских отчетах, которые подтверждают выводы друг друга.

Данные, показывающие идентификационные номера, которые были удалены из последнего отчета министерства, были обнародованы в понедельник исследователем из базирующейся в США неправительственной организации Honest Reporting Сало Айзенбергом.

"Списки весьма ненадежные. Мы обнаружили множество ошибок", - сказал Euronews младший научный сотрудник британского аналитического центра Общество Генри Джексона Эндрю Фокс.

Информация, которую использует ООН

Это расхождение заставило исследователей задуматься, что цифры могут быть намеренно завышены ХАМАС, а ведь данные Минздрава Газы постоянно упоминаются в СМИ и рассматриваются как значимые такими организациями, как ООН, и вызывают широкий общественный резонанс.

Опасения усугубляются тем, что списки может заполнить любой желающий, получив ссылку на документ, размещенный в Google Docs.

В свою очередь, это означает, что ХАМАС мог просмотреть список и намеренно добавить в него новые имена, что повлияло бы не только на общее количество жертв, но и на их демографический состав.

"Было три методики составления отчетов", - говорит Фокс, опубликовавший свой анализ в декабре 2024 года.

Это фактическое наличие тела в больнице, источники в средствах массовой информации и коммуникации, то есть палестинские чиновники, по сути, просматривают соцсети, пытаясь найти сообщения о погибших, и добавляют их в список, рассказывает исследователь.

"Третья методика - это онлайн-форма Google, которую может заполнить любой желающий. Вы можете открыть ее прямо сейчас и добавить имя в список погибших", - говорит Фокс.

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Большая проблема этих списков еще и в том, что есть несоответствие возраста и пола погибших, что, по мнению исследователей, может помочь различить "массовые убийства мирных жителей" и типичные потери среди комбатантов в боевых действиях в условиях города.

Газа - одно из самых густонаселенных мест на Земле, где почти 50% населения моложе 18 лет - по сравнению с 18% в Европейском союзе, - а это значит, что большое количество жертв среди гражданского населения остается вероятным, особенно среди молодежи.

Возможно, группировка подтасовывает цифры, чтобы громко заявлять о бедственном положении мирного населения и гибели женщин и детей, одновременно скрывая свои потери, предполагает исследователь.

"Если посмотреть на данные по массовым убийствам, то мы ожидали бы там увидеть примерно 26% смертей среди взрослых мужчин", - говорит Фокс.

"В возрастной группе от 13 до 55 лет, к которой относятся в основном боевики ХАМАС, поскольку мы знаем, что они используют детей-солдат, в этой возрастной группе 72% погибших составляют мужчины", - обращает внимание исследователь.

По его словам, это явно указывает на то, что гибнут именно комбатанты.

Отсутствие возможности верифицировать данные

В предыдущих конфликтах в Газе данные Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, считались точными, поскольку их подтверждали независимые международные организации.

Однако после начала войны, вызванной нападением боевиков 7 октября, в результате которого погибли около 1 200 мирных жителей и десятки были взяты в заложники, независимо подтвердить заявления палестинских медиков стало сложно из-за отсутствия доступа СМИ.

Представители Минздрава Газы недавно заявили, что число погибших в секторе превысило 50 тысяч.

Израильские военные утверждают, что уничтожили около 20 тысяч боевиков ХАМАС, а также сообщают о примерно 3 тысячах погибших и раненых среди своих солдат.

В то же время неясно, повлиял ли ноябрьский сбой в компьютерной системе министерства на цифры, которые оно сообщило. Это, по словам Фокса, могло бы объяснить некоторые ошибки. Однако найденные в отчетах о погибших другие проблемы указывают на сомнительную практику, замечает исследователь.

"Я был бы очень удивлен, если бы в этот список не были включены случаи естественной смерти, потому что отдельной отчетности по ним не велось", - говорит Фокс.

По его словам, это сложная работа. Кроме того, помимо подтасовок в статистике могут быть и обычные ошибки.

"Гибель каждого мирного жителя - это трагедия, - резюмирует Фокс. - Но я думаю, что со стороны мировых СМИ было неразумно принимать цифры подконтрольного ХАМАС ведомства за истину, когда очевидно, что гибнут комбатанты".