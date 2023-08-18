Себастьяна Курца обвиняют в даче ложных показаний по делу "Ибица-гейт"

Бывший канцлер Австрии предстанет перед судом 18 октября.

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу предъявлены обвинения в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования предполагаемой коррупции в его первом правительстве, которое рухнуло в результате политического скандала скандала в 2019 году. Курц предстанет перед судом 18 октября.

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"Если это так, то есть шанс развеять все сомнения. Это также возможность для всех заинтересованных лиц стремиться к этому прояснению и обеспечить его", — так прокомментировал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер данное решение.

Курц отрицает свою вину и вновь заявил об этом в серии сообщений на социальной платформе X, ранее известной как Twitter.

Скандал, получивший название "Ибица-гейт", разразился после публикации тайной видеозаписи разговора на испанском курорте, в котором бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает получение финансирования свой предвыборной кампании от женщины, представившейся племянницей российского олигарха.