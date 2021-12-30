Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц нашел работу в США. Он займет должность "глобального стратега" в инвестиционном фонде Thiel Capital ("Тиль кэпитал"), специализирующемся на вложениях в транснациональные корпорации. Штаб-квартира находится к кремниевой долине

Фонд принадлежит миллиардеру Питеру Тилю, который также спонсировал предвыборную кампанию 45-го президента США Дональда Трампа, а затем был его советником.

По данным австрийских СМИ, Курц также предположительно займет место в наблюдательном совете европейского отделения фонда.

Канцлер Австрии и американский миллиардер познакомились на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году. Австрийский телеканал OE24 сообщает, что впоследствии они поддерживали тесный неформальный контакт. Политик часто посещал Кремниевую долину и именно Тиль занимался подготовкой двусторонней встречи между Трампом и Курцем в Белом доме в 2019 году.

В Австрии в отношении бывшего канцлера проводится расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. В начале декабря Себастьян Курц объявил об уходе из политики.