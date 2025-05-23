РЕКЛАМА

Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщают официальные источники обеих стран.

Речь идет о первом этапе программы обмена "1000 на 1000". На днях Москва и Киев направили друг другу списки подлежащих возвращению людей. Как сообщило министерство обороны России, в пятницу каждая из сторон выслала на родину по 270 военных и 120 гражданских лиц. Наблюдатели считают, что передача оставшихся пленных в рамках формата "1000 на 1000" может растянуться на несколько дней.

Украинские военнопленные по возвращении домой, 23 мая 2025 года. Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel

Речь идет о крупнейшем с 2022 года взаимном возвращении людей. Президент Зеленский назвал его едва ли не единственным результатом переговоров 16 мая, когда в Турции впервые с начала войны лицом к лицу встретились российская и украинская делегации.

Главный посредник сближения позиций Москвы и Киева, Дональд Трамп через соцсеть поздравил обе стороны, задавшись вопросом, не приведет ли этот шаг к чему-то большему.