Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пленные поехали домой

Недавно обмененные украинские военнопленные обнимаются после обмена пленными, 23 мая 2025 года
Недавно обмененные украинские военнопленные обнимаются после обмена пленными, 23 мая 2025 года Авторское право  Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel
Авторское право Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel
By Sasha Vakulina & Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В Украину из российского плена вернулись 390 человек. Россия также подтвердила, что ей передали 270 военнослужащих ВС РФ и 120 гражданских лиц. Это первый этап масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом.

РЕКЛАМА

Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщают официальные источники обеих стран.

Речь идет о первом этапе программы обмена "1000 на 1000". На днях Москва и Киев направили друг другу списки подлежащих возвращению людей. Как сообщило министерство обороны России, в пятницу каждая из сторон выслала на родину по 270 военных и 120 гражданских лиц. Наблюдатели считают, что передача оставшихся пленных в рамках формата "1000 на 1000" может растянуться на несколько дней.

Украинские военнопленные по возвращении домой, 23 мая 2025 года.
Украинские военнопленные по возвращении домой, 23 мая 2025 года. Volodymyr Zelenskyy's Telegram channel

Речь идет о крупнейшем с 2022 года взаимном возвращении людей. Президент Зеленский назвал его едва ли не единственным результатом переговоров 16 мая, когда в Турции впервые с начала войны лицом к лицу встретились российская и украинская делегации.

Главный посредник сближения позиций Москвы и Киева, Дональд Трамп через соцсеть поздравил обе стороны, задавшись вопросом, не приведет ли этот шаг к чему-то большему.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Украина и Россия начали новый обмен военнопленными

Украина и Россия обменялись военнопленными в формате "205 на 205"

Интервью с бывшим военнопленным: отдать территории – значит отказаться от миллионов проживающих там украинцев